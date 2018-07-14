Инвестор МСЗ рассказал о визите татарстанской делегации в Швейцарию 

В субботу, 13 июля татарстанская делегация посетила мусоросжигательный завод «Ренергия» в городе Люцерн (Швейцария). Завод в Татарстане планируют строить по той же технологии, что и в Люцерне. Делегатов познакомили с работой швейцарского МСЗ, сообщила пресс-служба «АГК-2». «Ренергия» работает на берегу канала Ройсканаль с 2015 года. Отходы принимает накопительный бункер предприятия на нулевом этаже, после чего происходит их сортировка, измельчение и утрамбовка. Затем мусор обрабатывают специальным составом и отправляют в печь, где отходы сгорают при температуре от 900 до 1200 градусов. Дым, как отмечено в сообщении пресс-службы, фильтруется, а продукты горения падают вниз. Концентрация вредных веществ при сжигании мусора оказывается ниже предельно допустимых для Швейцарии уровней, сообщил в ходе визита делегации бывший глава ведомства по управлению отходами в Федеральном органе охраны окружающей среды Швейцарии Ганс-Петер Фарни. «Можно смело сказать, что воздух, выходящий из трубы после фильтрации гораздо чище, чем вокруг завода», — заверил спикер. «Ренергия» полностью самоокупаемое предприятие, добавили в «АГК-2». Зарабатывать удается за счет продажи электричества и тепловой энергии — покупателем является расположенный поблизости бумажный комбинат. Представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер отметил, татарстанский завод будет перерабатывать до 550 тысяч тонн отходов, вырабатывая при этом до 50 мегаватт электричества. При этом проблема отсутствия у татарстанцев привычки сортировать свой мусор не пугает Альтенбургера. Опыт строительства объектов в таких условиях, по его словам, есть. Председатель СОСП Сергей Филиппов, говоря о неподготовленности Татарстана к переходу на новый уровень работы с мусором, отметил, что получил ответы на волновавшие его вопросы. «Думаю, если будет организован административный и общественный контроль за выполнением работ, то все будет хорошо», — сказал он. Напомним, обсуждение проекта МСЗ в Татарстане сопровождается спорами. Экоактивисты считают, что завод испортит экологию. Публичные слушания проекта МСЗ несколько недель назад закончились скандалом и потасовкой.