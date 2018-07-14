Шведская империя: почему она потерпела крах

Швеция — одна из самых благополучных стран в мире, придерживающаяся нейтралитета во всех международных конфликтах. Сложно представить, но несколько веков назад это была империя — агрессор, наводившая страх на всю Европу.

Шведский феномен

Англии и В период своего наивысшего расцвета — во второй половине XVII столетия — Швеция не была похожа ни на одну другую европейскую империю. Колонии Испании Голландии располагались по ту сторону океанов, а завоеванные Швецией территории находились прямо у нее под боком. Можно сказать, что могущество метрополий обеспечивалось коммерсантами, а «великодержавие» Швеции — ее армией.

Чем стремительнее росла Шведская империя, тем больших материальных и человеческих ресурсов требовалось для сохранения ее владений. До поры до времени это удавалось.

С вышколенной и прекрасно обученной армией шведских королей мало кто на континенте мог соперничать.

Впрочем, отвоеванные у Германии , Речи Посполитой и России территории практически не имели экономической выгоды для Швеции, а вот угрозу они несли постоянно. Закон геополитики неумолим: если империя больше не служит целям, ради которых она создавалась, то ее существование рано или поздно обречено.

Скороспелое величие

К моменту смерти Карла XI в 1697 году Швеция пребывала на пике своего могущества. Она была влиятельным игроком на международной арене, владела колоссальной территорией, обладала боеспособной регулярной армией (60 тыс. человек) и передовым флотом (42 линейных корабля и 12 фрегатов).

Что же не позволило Швеции сохранить имперский статус?

Швеция стала заложницей быстрого роста территорий. По сути, он начался с захвата в 1621 году Риги и приостановился в 1660 году подписанием Оливского мира. К этому времени государство фактически установило контроль над всей Балтикой. Шведская империя включала в себя пространство площадью около 900 тыс. км² с населением более 3 млн человек.

Насколько бурным был рост могущества империи, настолько быстрым оказалось и ее падение. Его начало в 1702 году положил захват русской армией Шлиссельбурга , а конец венчало убийство Карла XII, которое произошло шестнадцатью годами позже. За столь короткое время страна просто не успела свыкнуться с имперской идеей.

На грани возможностей

Уже в период правления Густава II Адольфа (1611–1632) Швеция была вовлечена в две тяжелейшие войны — с Польшей за ее балтийские провинции, затем — в Тридцатилетнюю. Войны требовали огромных средств, и королю ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к нелюбимой им аристократии.

Гибель короля Густава Адольфа в битве при Лютцене, 1632 год Чтобы компенсировать потери дворян, Густаву II приходилось регулярно отчуждать в их пользу не только собственные владения, но и податные земли — богатейшие угодья, приносившие доход короне в виде налогов. Такими темпами королевская казна быстро опустела.

Острый экономический кризис грянул при Карле XI. В 1680 году на риксдаге постановили: «дарованные дворянам земли вернуть обратно короне». Возвращение произошло, что подорвало силу и влияние аристократии, которая больше не поддерживала военные авантюры короля.

Однако милитаризация, прежде всего, отозвалась бедствиями простого народа, изнемогавшего под непосильным бременем налогов и постоянных призывов к оружию. Частый голод, особенно в северной Швеции, Финляндии и остзейских провинциях в это время стал обычным явлением.

Война не по карману

Еще в 1658 году Карл X обнаружил, что в мирное время защита Померании требует присутствия 8 тыс. солдат, а в военное время и того больше — 17 тыс. Содержание шведской армии стало головной болью властей на весь период «великодержавия».

Немалые суммы из казны шли на поддержание гарнизонов, закупку оружия и строительство фортификационных сооружений, что существенно ударило по карманам простых налогоплательщиков.

Но если в первой половине XVII столетия армия могла содержать себя сама за счет контрибуций и грабежей, то во время войны с Данией (1675–1679), шедшей внутри страны, эта проблема откликнулась наиболее остро.

Полтавская битва

Годовой бюджет Швеции был весьма скромным. В 1620-х он составлял около 1,6 млн риксдалеров, в разгар Тридцатилетней войны вырос до 3,1 млн Но даже эта сумма уступала состоянию отдельных польских магнатов.

Только финансовая помощь Голландии, России, и, особенно, Франции , которая ежегодно отчисляла на содержание шведских экспедиционных сил 1 млн ливров, помогала Швеции поддерживать ее военную машину. Но так было не всегда.

Государственную казну заметно опустошила расточительность королевы Кристины, которая решила тратить средства не на военные нужды, а на искусство и науку. Для Швеции это было непозволительной роскошью.

Упрямый Карл

Летом 1708 года Карл XII решился на вторжение в Россию. Вдохновленный завоеванием Польши в 1707 году, он намеревался наскоком овладеть Москвой . Не вышло.

Карл XII Общая численность королевских войск не превышала 56 тыс. человек. Однако ни потеря большей части продовольствия и боеприпасов, ни суровая зима, ни использованная русскими войсками «тактика выжженной земли» — ничего не остановило Карла. Его армия таяла на глазах. Полководческий талант короля очень не вовремя уступил эгоизму и упрямству «храброго солдата».

Поражение под Полтавой поставило крест не только на амбициозных планах Карла XII, но и на перспективах шведского «великодержавия».

Окончание в 1721 году Северной войны стало настоящей катастрофой для некогда могущественной державы. Швеция, лишившись почти всех своих владений, фактически потеряла имперский статус.

Истощение

К началу XVIII века Швеция осталась без союзников. Закончилось время щедрой финансовой поддержки Францией и Голландией. Страна была измотана бесконечными войнами, ее казна опустела, иссякли и человеческие ресурсы.

Прогрессирующая бедность и низкая плотность населения определяли военную доктрину страны. Уже после знаменитой победы при Брейтенфельде (1631) шведские войска стали комплектоваться за счет наемных солдат (немцев, англичан, шотландцев). К концу Тридцатилетней шведы и финны составляли только 20% численности армии.

К примеру, в 1648 году армия под командованием Карла Густава Врангеля состояла из 62 950 человек, 45 206 из которых были немцами и только 17 744 являлись шведами.

Густав II Адольф пытался компенсировать скудность человеческих ресурсов за счет внутренних резервов: под ружье было поставлено практические все трудоспособное мужское население страны с 16 до 60 лет. Заниматься экономикой и хозяйством было попросту некому.

От распущенности к муштре

Несмотря на то, что Густав II оставил наследникам мощную и боеспособную армию, воинская повинность в ней была организована плохо. Многие новобранцы оказались не готовы к условиям войны, значительная часть из них умирала от голода и болезней, так и не приняв участия в сражениях. Кроме того, начала хромать дисциплина, что оборачивалось конфликтами с гражданским населением оккупированных территорий.

Порядки в Армии Карла XI демонстрировали другую крайность. Солдаты воспитывались в духе христианских ценностей: им прививалось уважительное отношение к местному населению, но при этом воспрещалось показывать чувство страха в бою. Солдат могли казнить не только за изнасилование, но и за упоминание имени Бога всуе.

За мелкие провинности наказывали плетью: за пьянство полагалось 50 ударов, за кражу — 35 ударов, за отсутствие в строю — 25 ударов. Моральный облик солдата — поборника христианства — для Карла XI был не менее важен, чем его военная выучка.

Такое не очень бережное отношение к солдатам катастрофически сокращало численность армии, и без того поредевшую на бесконечных войнах.

Шведский Титаник

Летом 1628 года в порту Стокгольма на воду был спущен флагман шведского военного флота — боевой корабль Vasa. Судно, водоизмещением 1200 тонн, 69 метров в длину, с 64 орудиями на борту и экипажем из 445 человек, было гордостью королевства. Но из-за просчета в конструкции (слишком высоко расположенный центр тяжести) в первом же плавании корабль затонул.

Шведская империя повторила судьбу легендарного корабля, прожив яркую, но быстротечную жизнь. Vasa и сегодня можно увидеть в музее Стокгольма, как свидетельство былого величия некогда сильной державы.