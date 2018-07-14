Держитесь подальше от окон и водопроводных кранов. В Нижнем Новгороде ожидаются гроза и туман

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов — в том числе не оборудованных громоотводом — разрядами молний, нарушениями в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность транспортных пробок, крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Увеличивается вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта. Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Туман представляет опасность всем участникам дорожного движения. Управляя транспортным средством, следует отказаться от лишних перестроений, обгонов. Туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость и избегать внезапных торможений.

Пешеходам надо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

При плавании на маломерных судах запрещается: выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости, а также двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно ориентироваться.