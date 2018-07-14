Итальянский мясник работал на Коза Ностру

У крупнейшего предпринимателя на сицилийском рынке мяса конфисковали € 21 млн Полиция утверждает, что он был доверенным лицом мафии.

Бизнесмен Пьетро Формозо, которого в Италии называют «мясным царем», был арестован по подозрению в мафиозной деятельности в апреле. Следователи полагают, что он сколотил огромное состояние не на мясном рынке, а за счет продажи наркотиков, пишет издание ILfattoquotidiano. Финансовая гвардия конфисковала у Формозо имущество на € 21 млн Среди конфискованного: 19 автомобилей, банковские счета и недвижимость.

«Мясного царя» итальянская полиция называет «доверенным лицом» мафии «Коза Ностра». Его братья отбывают пожизненное заключение в тюрьме за теракт 1993 года в Милане

News.ru писал, что в ноябре 2017 года в Парме умер бывший глава Коза Ностры Тито Риина по прозвищу Коротышка. Он был приговорен к 26 тюремным срокам и скончался в возрасте 88 лет.