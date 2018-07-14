«Поход на град лукавый»: первый триумф Иоанна IV

Ему только двадцать два. Кажется, все впереди. Сейчас самое время остепениться — нарожать детей, навести порядок в доме. Но он думает по-другому. У него есть призвание. Миссия! Взять Казань ! Сейчас или никогда!

Слава для царя совсем иное, чем известность для обычного человека. Последний — путем тиражирования — стремится сказать, что он есть. Царю не нужно ничего доказывать подданным. Слава для него понятие очень личное, очень интимное, однако взрывной волной царской славы накрывает всех.

В день взятия Казани, «града лукавого» русских летописей, лавровый венец победителя был незримо водружен на каждого русского православного: даже на тех, кто и понятия не имел о существовании Казанского ханства.

Это был третья попытка Иоанна взять Казань, и она закончилась триумфом. Иоанн не преследовал, как пытаются нас убедить историки, какие-то геополитические интересы Московского государства. Он жил в другом духовном континууме, где нет государственных интересов, но есть Небесная царская миссия.

Всего лишь несколько лет назад он был венчан царем, и ему было необходимо пройти «живое» посвящение. Этим посвящением и стал Казанский поход 1552 года. На протяжении всей жизни Иоанн себя ассоциировал с ветхозаветным Иисусом Навином, и ему был нужен свой Иерихон. Ему не составило труда найти его по соседству.

Очень смешно выглядят попытки историков узнать подробности Казанского похода — великие победы, триумфы даруемые Богом, не нуждаются в архивариусах. Только по возведенных в честь них храмам, святым образам и казачьим песням мы можем судить о величии казанского триумфа.

Не читайте никаких исторических книг о взятии Казани — там ложь. Лучше созерцайте икону «Благословенно воинство Небесного Царя», написанную неизвестным русским изографом сразу после победы. Там вы увидите, как Архистратиг Михаил ведет в Небесный Град Святую Рать. Знаменосцем, призывающим ратников, выступаем Иоанн IV. За ним — русские святые герои. Другой фланг возглавляет сам Георгий Победоносец . Позади — горящая Казань, наказанный Вавилон.

А потом спойте — тихо или про себя — старую казачью песню, которая заставит ваше сердце застучать по-русски:

Что не сизый орлище встрепенулся,

Что не грозная туча поднималася,

На Казанское Царство наплывала—

Как из сильного Московского царства

Поднимался Великий князь Московский,

Что Иван, батюшка, Васильевич,

Он со теми ли пехотными полками,

Что со старыми славными казаками…

Русская судьба порой заставляет русского человека испытывать вину за свои прошлые триумфы или вовсе забывать о них. Так Господь сберегает нас от гордыни. Казанский поход из этого числа «виновных» побед. Однако Отец Небесный оставил нам памятку в виде самого красивого храма, который когда-либо стоял на Русской Земле, — Покровского собора.