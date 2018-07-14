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Повеситься можно: Киевляне отреагировали на удорожание проезда в метро
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Повеситься можно: Киевляне отреагировали на удорожание проезда в метро 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
С 14 июля 2018 года пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными картами, при их пополнении будут платить за 1 поездку от 6,30 гривен. Для гостей города цена проезда составит 8 гривен, а таковыми считают всех, кто не пользуется проездными.
Последний раз стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте Киева пересматривали в июне 2017 года. Тогда базовая цена проезда была поднята до 4 гривен.
Подавляющее большинство горожан заявили корреспонденту Strana.ua, что не хотели повышения тарифов: «Зарплаты те же, а цены выше», «Это заставит поднять цены на все — на продукты, овощи, фрукты. А вместе с тем и на проезд в межгородских автобусах», «Зарплаты низкие, все повышают. В поездах вот цены подняли, а они все еще грязные» — самые типичные ответы киевлян.
Кое-кто был более радикален: «Мало им, не все дачи построили», «Кому-то надо карманы надо набить побольше» — дальше шла цензурная и нецензурная ругань.
Относительно того, как отреагируют киевляне на повышение стоимости проезда в метро, мнения разделились: «У нас народ покорный, со всем согласится», — говорит одна из женщин на видео. С ней была не согласна другая: «Неправда. Все возмущены, особенно пенсионеры».
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