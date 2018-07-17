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В сети появились реальные снимки посадки НЛО на землю
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В сети появились реальные снимки посадки НЛО на землю 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В интернете опубликовано видео посадки летающего неопознанного объекта на землю.
По словам автора ролика, он ехал по городу на автомобиле и вдруг заметил НЛО. Мужчина сразу же достал камеру и поехал за ним. Задача усложнялась тем, что объект то парил воздухе, то приближался, а то и вовсе удалялся. Однако, в конце концов, приземлился. При этом не уточняется, в каком городе были сняты кадры.
Ранее Пятый канал рассказывал, что, согласно версии бывшего сотрудник NASА, инопланетяне все же существуют, но у правительства есть причины скрывать этот факт.
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