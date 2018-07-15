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Royal Jordanian Airlines приостановила полеты в Эн-Наджаф из-за протестов в Ираке
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Royal Jordanian Airlines приостановила полеты в Эн-Наджаф из-за протестов в Ираке 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 15 июля. Авиакомпания Royal Jordanian Airlines временно приостановила авиасообщение с городом Эн-Наджаф на юге Ирака, где уже несколько дней продолжаются антиправительственные акции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rudaw.
По его данным, иорданский авиаперевозчик, выполняющий еженедельно четыре рейса в Ирак, заявил о прекращении полетов в международный аэропорт Эн-Наджафа до дальнейшего уведомления по причине «ситуации в сфере безопасности». Ранее, также по соображениям безопасности, рейсы в Эн-Наджаф и Басру отменила авиакомпания Kuwаit Airways.
В минувшую пятницу сотни протестующих против низкого уровня жизни и безработицы ворвались в здание международного аэропорта Эн-Наджафа, блокировав его работу. Прибывшие позднее силовики освободили объект. В завязавшихся стычках погибли несколько демонстрантов, десятки пострадали.
В настоящий момент в провинции Эн-Наджаф по распоряжению правительства действует комендантский час. В город направлены дополнительные подразделения полиции и спецназа. По поступающей информации, протестующие пытаются штурмовать госучреждения, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.
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