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В новосибирской хрущёвке появились подъезды в стиле секторов ЛДС «Сибирь»
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В новосибирской хрущёвке появились подъезды в стиле секторов ЛДС «Сибирь» 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске показали дом с эмблемой ХК «Сибирь» и фигурой хоккеиста, которую сделал преданный болельщик, — в честь открытия жильцам устроили праздник.
Инсталляции появились на фасаде дома № 41 на улице Иванова в Советском районе. Снежинку — эмблему клуба — показали на прошлой неделе, а вот хоккеиста — только сегодня. Кроме того, в доме необычно оформили вход в подъезды — вместо них там сектора, как в новосибирском ЛДС «Сибирь».
Автор идеи, преданный болельщик клуба Дмитрий Казанцев, сделал двухметровые инсталляции своими руками. Он рассказал корреспонденту НГС, что сегодня, 14 июля, в честь их открытия у дома прошёл праздник с участием маскота «Сибири» — злого снеговика.
«Получилось всё очень весело и грандиозно, жители все в восторге, все улыбались. Не могу это даже пересказать, потому что это было целое шоу. Был оркестр, снеговик бегал… С речью выступал Виталий Петрович Михеев — это директор «ЖКХ ННЦ». Народу битком было, настоящее открытие дома, посвящённое хоккейному клубу «Сибирь»», — рассказал он после праздника.
Сегодня в ЛДС «Сибирь» открылась продажа абонементов на новый сезон — цены на самые дорогие достигают 26 тысяч рублей.
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