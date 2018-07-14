«Кто-нибудь вообще собирается утром на работу?» — иностранная пресса о ЧМ-2018

«Русские, что с вами случилось?» — спрашивает Элис Бота, журналистка газеты Die Zeit, живущая в российской столице больше двух лет. Колумбийцы, танцующие на улицах, горланящие песни аргентинцы, мексиканки, фотографирующиеся с российскими полицейскими, — такой Москву она еще не видела.

«В столице, где все вечно куда-то спешат, россияне, знающие пару фраз на ломаном английском, неожиданно останавливаются и спрашивают иностранцев о том, нужна ли им помощь. Билетные кассиры, которые раньше не отличались особой вежливостью, теперь улыбаются и пытаются приветствовать тебя по-английски. В метро, где обычно все тихо и безжизненно, люди внезапно заговаривают друг с другом или начинают петь», — пишет Бота.

Но больше всего ее удивляет то, как Москва всем миром отмечала успехи российской сборной.

Руководитель московского бюро журнала Der Spiegel Кристиан Эш тоже написал большую статью о том, как преобразилась столица России за те 10 лет, которые он здесь провел. По его словам, самые серьезные изменения произошли, когда мэром стал Сергей Собянин. А подготовка к чемпионату мира по футболу только ускорила эти преобразования.

«Те, кто приедет на чемпионат в Москву, будут сильно удивлены. Столица России выглядит не так, как представляют себе большинство немцев. Даже те, кто уже был здесь однажды, вряд ли узнают город снова. За последние пару лет Москва основательно переменилась», — пишет Эш.

Он рассказывает, какое сильное впечатление на него произвела постсоветская атмосфера, царившая здесь в 2008 году, когда он приехал в Москву.

«Через широкий Кутузовский проспект висели перетяжки с рекламой виагры. Поперек тротуаров парковались дряхлые «Лады» и блестящие черные Porsche Cayenne. Редко когда машины останавливались на пешеходном переходе. При этом даже самый маленький супермаркет нанимал охранника. Перед каждой станцией метро процветала торговля из киосков, растущих как грибы после дождя», — вспоминает журналист.

С приходом Собянина в первую очередь начал меняться Парк Горького. Исчезли подержанные аттракционы, вход в парк стал бесплатным, появились ухоженные газоны, бесплатные курсы по йоге и танцам, а также стойки с пломбиром в стиле ретро. Скептики считали, что весь остальной город изменения затронут нескоро, но они ошибались.

В городе появились платные парковки, с тротуаров убрали машины. А затем благоустройство коснулось и самих улиц Москвы.

«Улицы теперь выглядят более ухоженно, чем раньше, хотя и немного стерильно. Проезжую часть сузили, тротуары расширили. По выделенным полосам теперь курсируют новые автобусы. Сейчас в Москве можно даже ездить на велосипеде без риска для жизни. Здесь есть специальные дорожки и пункты проката. В 2008 году я чувствовал себя очень одиноким велосипедистом в Москве», — пишет журналист.

Он отдельно выделяет парк «Зарядье» и то, как быстро столица России перешла из постсоветской стадии 1990-х годов в современную.

В преддверии турнира

Журналисты британской The Guardian оценили специальные меры, которые власти приняли для удобства гостей. Сталинская архитектура и памятники до сих пор придают городу импозантный вид, но на уровне тротуаров все стало более человечным. Изменилась сама атмосфера в городе, другим стал ритм улиц. Теперь по столице приятно и удобно гулять. А в метро все указатели и объявления переведены на английский язык.

Город запустил версии приложения «Метро Москвы» на шести иностранных языках и предоставил бесплатные уроки английского языка пяти тысячам лицензированных таксистов. Тем не менее газета сетует на случаи завышения цен на проезд до аэропорта Шереметьево из центра.

Несмотря на то что многие западные издания часто критикуют Россию и скептически относятся к развитию страны, сейчас у них появилось понимание, что инфраструктура, подготовленная к чемпионату, останется и после него.

Der Tagesspiegel перечисляет факты о развитии Москвы: до 2020 года будет построено 76 новых станций метро, резко отличающихся современным дизайном от классических советских.

«Гостям не приходится беспокоиться о крыше над головой. С прошлой осени в столице открылось более 100 новых отелей вдобавок к частным квартирам, которые должны платить 18 процентов налога со своей прибыли», — проводит статистику издание.

По ходу чемпионата

После сенсационного выхода сборной России в четвертьфинал Москва открыла новую фан-зону рядом со стадионом «Спартак» . При этом новая площадка была открыта по инициативе города.

«Московское метро показывает игры в вагонах, и это гениально», — продолжает The Irish News.

Австралийское издание футбольного журнала Four Four Two сообщает, что игру Россия — Испания посмотрели в метрополитене 350 тысяч пассажиров.

Матч показывали в прямом эфире на 8720 экранах в 1896 вагонах. Всего же с начала турнира игры в поездах посмотрели уже 14 миллионов человек.

Круглосуточная вечеринка

На улицах Москвы царит праздник. Проникается радостным настроением и Berliner Kurier. Газета вспоминает так называемую летнюю сказку 2006 года, когда Германия принимала чемпионат мира и заняла на нем третье место.

«То, что Германия переживала 12 лет назад, повторяется в России сейчас. Редко когда эта страна предстает такой открытой, как сейчас. Приветы из Москвы! Телевидение восторженно называет тренера сборной Станислава Черчесова Гагариным с усами. Батюшка тренер когда-то играл в дрезденском «Динамо» и защищал ворота австрийского «Тироля» под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лева», — пишет газета.

Berliner Zeitung отмечает, что несмотря на все опасения, до сих пор случаев проявления расизма в российской столице не зафиксировано. Никто не выкрикивает оскорбительные кричалки, нигде не видно футбольных хулиганов.

«Русские — отличные гостеприимные хозяева, я никакого расизма здесь не встретил», — цитирует издание фаната из Сенегала , которого отговаривали ехать в Москву.

Полиция адекватно реагирует на ликующие массы и не пытается помешать буйному веселью на Никольской.

Кульминацией стали события воскресенья, 1 июля, когда сборная России одержала победу над Испанией в 1/8 финала по итогам проведенной серии пенальти, чего от нее мало кто ожидал.