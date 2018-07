«Русские, что с вами случилось?» — спрашивает Элис Бота, журналистка газеты Die Zeit, живущая в российской столице больше двух лет. Колумбийцы, танцующие на улицах, горланящие песни аргентинцы, мексиканки, фотографирующиеся с российскими полицейскими, — такой Москву она еще не видела.

«В столице, где все вечно куда-то спешат, россияне, знающие пару фраз на ломаном английском, неожиданно останавливаются и спрашивают иностранцев о том, нужна ли им помощь. Билетные кассиры, которые раньше не отличались особой вежливостью, теперь улыбаются и пытаются приветствовать тебя по-английски. В метро, где обычно все тихо и безжизненно, люди внезапно заговаривают друг с другом или начинают петь», — пишет Бота.

Но больше всего ее удивляет то, как Москва всем миром отмечала успехи российской сборной.

«Те, кто приедет на чемпионат в Москву, будут сильно удивлены. Столица России выглядит не так, как представляют себе большинство немцев. Даже те, кто уже был здесь однажды, вряд ли узнают город снова. За последние пару лет Москва основательно переменилась», — пишет Эш.

Он рассказывает, какое сильное впечатление на него произвела постсоветская атмосфера, царившая здесь в 2008 году, когда он приехал в Москву.

«Через широкий Кутузовский проспект висели перетяжки с рекламой виагры. Поперек тротуаров парковались дряхлые «Лады» и блестящие черные Porsche Cayenne. Редко когда машины останавливались на пешеходном переходе. При этом даже самый маленький супермаркет нанимал охранника. Перед каждой станцией метро процветала торговля из киосков, растущих как грибы после дождя», — вспоминает журналист.

С приходом Собянина в первую очередь начал меняться Парк Горького. Исчезли подержанные аттракционы, вход в парк стал бесплатным, появились ухоженные газоны, бесплатные курсы по йоге и танцам, а также стойки с пломбиром в стиле ретро. Скептики считали, что весь остальной город изменения затронут нескоро, но они ошибались.

В городе появились платные парковки, с тротуаров убрали машины. А затем благоустройство коснулось и самих улиц Москвы.

«Улицы теперь выглядят более ухоженно, чем раньше, хотя и немного стерильно. Проезжую часть сузили, тротуары расширили. По выделенным полосам теперь курсируют новые автобусы. Сейчас в Москве можно даже ездить на велосипеде без риска для жизни. Здесь есть специальные дорожки и пункты проката. В 2008 году я чувствовал себя очень одиноким велосипедистом в Москве», — пишет журналист.

Он отдельно выделяет парк «Зарядье» и то, как быстро столица России перешла из постсоветской стадии 1990-х годов в современную.

В преддверии турнира

Журналисты британской The Guardian оценили специальные меры, которые власти приняли для удобства гостей. Сталинская архитектура и памятники до сих пор придают городу импозантный вид, но на уровне тротуаров все стало более человечным. Изменилась сама атмосфера в городе, другим стал ритм улиц. Теперь по столице приятно и удобно гулять. А в метро все указатели и объявления переведены на английский язык.

Der Tagesspiegel перечисляет факты о развитии Москвы: до 2020 года будет построено 76 новых станций метро, резко отличающихся современным дизайном от классических советских.

«Гостям не приходится беспокоиться о крыше над головой. С прошлой осени в столице открылось более 100 новых отелей вдобавок к частным квартирам, которые должны платить 18 процентов налога со своей прибыли», — проводит статистику издание.

По ходу чемпионата

«Московское метро показывает игры в вагонах, и это гениально», — продолжает The Irish News.

Австралийское издание футбольного журнала Four Four Two сообщает, что игру Россия — Испания посмотрели в метрополитене 350 тысяч пассажиров.