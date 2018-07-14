В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят снайперов ВСУ для отправки в Донбасс

ЛУГАНСК , 14 июля. / ТАСС /. Инструкторы из стран НАТО ведут подготовку снайперов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых планируют отправить в зону так называемой «операции объединенных сил» ("ООС"). Об этом в субботу сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

"В период с 8 июля по 28 сентября на базе 169-го учебного центра ВСУ «Десна» (в Черниговской области) под руководством инструкторов НАТО проводится подготовка личного состава взводов снайперов 57-й, 58-й мотопехотных и 10-й горно-штурмовой бригад, которые впоследствии планируется отправить в зону операции в Донбасс", — приводит его слова агентство Луганскинформцентр.