«Устали ждать»: краснодарские дольщики официально объединились 

Обманутые дольщики Кубани, устав ждать решения своих проблем, объединились в общественную организацию — «Союз дольщиков и пайщиков Краснодарского края». Дольщик, член правления и один из учредителей союза Андрей Прончатов рассказал о целях и задачах созданного объединения.
«Создана региональная общественная организация по защите прав и законных интересов участников строительства многоквартирных домов на территории региона — «Союз дольщиков и пайщиков Краснодарского края» (РОО СДПКК). Повод для создания — прост. Раньше мы могли обращаться только от своего ЖК, теперь, после официального вступления в данную организацию, мы можем обращаться, как ее участники — от лица союза. Присутствовать на собраниях и совещаниях в администрациях и других органах от лица данной СДПКК», — рассказал Андрей Прончатов.
Отдельно он отметил, что членство и участие в созданной общественной организации проходит «на безвозмездной основе, на чистом энтузиазме».
Одна из страниц портала союза отведена под обращение на имя полпреда ЮФО Владимира Устинова. Итогом рассмотрения заявления должно стать не только проведение дополнительной проверки исполнения указов президента, но и получение информации о привлечении должностных лиц Кубани к ответственности, если такие поводы будут выявлены.
«Потребовать от губернатора Краснодарского края принять меры поддержки пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории региона, в том числе юридической и финансовой», — отмечается в заявлении на имя Владимира Устинова. «Решение наших проблем, пусть и созданных по вине властей ли застройщиков, зависит только от нас. Никто за вас не будет решать ваши проблемы. Каждый должен сам для себя решить, что это ему нужно и начать действовать», — отметили учредители СДПКК.