«Устали ждать»: краснодарские дольщики официально объединились

Обманутые дольщики Кубани, устав ждать решения своих проблем, объединились в общественную организацию — «Союз дольщиков и пайщиков Краснодарского края». Дольщик, член правления и один из учредителей союза Андрей Прончатов рассказал о целях и задачах созданного объединения.

«Создана региональная общественная организация по защите прав и законных интересов участников строительства многоквартирных домов на территории региона — «Союз дольщиков и пайщиков Краснодарского края» (РОО СДПКК). Повод для создания — прост. Раньше мы могли обращаться только от своего ЖК, теперь, после официального вступления в данную организацию, мы можем обращаться, как ее участники — от лица союза. Присутствовать на собраниях и совещаниях в администрациях и других органах от лица данной СДПКК», — рассказал Андрей Прончатов.

Отдельно он отметил, что членство и участие в созданной общественной организации проходит «на безвозмездной основе, на чистом энтузиазме».

Одна из страниц портала союза отведена под обращение на имя полпреда ЮФО Владимира Устинова . Итогом рассмотрения заявления должно стать не только проведение дополнительной проверки исполнения указов президента, но и получение информации о привлечении должностных лиц Кубани к ответственности, если такие поводы будут выявлены.