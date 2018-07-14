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Введены ограничения на число посетителей горы Фаньцзиншань
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Введены ограничения на число посетителей горы Фаньцзиншань 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Гуйян, 14 июля /Синьхуа/ — Вышло требование, согласно которому число посетителей горы Фаньцзиншань в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая должно быть ограничено. Данное требование входит в число мер по охране данной горы, недавно включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласно общему плану на 2018-2030 гг., одобренному провинциальным правительством, число посетителей горы не должно превышать 23 480 человек в день.
Проекты по лесозаготовке, разработке карьеров и строительству также запрещены в регионе, если только они не реализуются в рамках защиты окружающей среды.
Гора Фаньцзиншань, занимающая территорию в 70 кв. км, 12,25 кв. км которой являются курортной зоной, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ранее в этом месяце на 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Бахрейна Манаме. -0-
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