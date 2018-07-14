Введены ограничения на число посетителей горы Фаньцзиншань 

Гуйян, 14 июля /Синьхуа/ — Вышло требование, согласно которому число посетителей горы Фаньцзиншань в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая должно быть ограничено. Данное требование входит в число мер по охране данной горы, недавно включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласно общему плану на 2018-2030 гг., одобренному провинциальным правительством, число посетителей горы не должно превышать 23 480 человек в день.
Проекты по лесозаготовке, разработке карьеров и строительству также запрещены в регионе, если только они не реализуются в рамках защиты окружающей среды.