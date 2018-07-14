Высокий уровень чистоты в московских туалетах

Туалет нужен всегда. И за эту необходимость никто из нас не должен платить. В Москве , столице России, как и в других городах страны, туалеты находятся повсеместно. Как будто случайно они появляются в нужное время и в нужном месте. Это очень удобно, будьте уверены. Люди могут тратить свою энергию на самое важное, а об остальном уже позаботились. Не беспокойтесь.

Общественные туалеты: преимущества перевешивают эстетику

Общественные туалеты расположены повсеместно в Москве. А также во всех местах, которые мы посетили в городах Санкт-Петербург Калининград . Расположение туалетов довольно интересно. Они находятся на станциях метро, а также снаружи у дверей. Туалеты находятся в туннелях, которые были построены под длинными улицами, чтобы облегчить путь тем, кто хочет перебраться на другую сторону. Они находятся в парках, торговых центрах и других общественных местах.

Разумеется, они все разные. Одни туалеты постоянные, а другие были поставлены по случаю ЧМ-2018. Постоянные туалеты вписываются в российскую архитектуру. Они представляют собой прочную конструкцию, которая выкрашена специальной краской для сохранения металла, из которого они сделаны. В России долго держится очень холодная погода и часто идет дождь. Любое пренебрежение к материалу приведет к ржавчине, чья ликвидация повлечет дополнительные расходы. В конечном счете, все связано с экономикой.

Другие туалеты, которые были разработаны по случаю Чемпионата мира, изготовлены из армированного пластика. Они похожи на грибы. Куда вы не повернетесь — они везде. Вы найдете их на тротуарах, где они были поставлены для многочисленных болельщиков. Например, перед входом на Красную площадь, как справа, так и слева, перед вами будет длинная линия пластиковых туалетов, выстроенная в удивительном военном порядке. Они представляют собой небольшие домики, высотой два метра и более, с белым или серым изогнутым потолком и большой дверью.

Туалеты довольно красивые. Благодаря им сохраняются экологические и городские стандарты Москвы и городов, в которых они были размещены. Обычно туристы, такие как я, внимательно за всем следят, поэтому обращают внимание на что-то лишнее или неприглядное. Однако российские туалеты похожи на украшения и органично вписываются в окружающую обстановку, а их преимущества перевешивают эстетику.

Стационарные туалеты: цены выше

Большинство российских туалетов, размещенные для болельщиков Чемпионата мира, бесплатны. Однако подобная халява не всегда доступна. Есть также туалеты за которые необходимо платить либо наличными, либо кредитными картами.

Бесплатные туалеты были поставлены на всех стадионах, на которых проводятся матчи ЧМ-2018. Именно из-за проведения соревнований и большого количества болельщиков возникла необходимость в большом количестве пластиковых туалетов. Поэтому нецелесообразно было взимать плату за использование. Многие вещи были бесплатными, включая транспорт: метро, трамваи, поезда и автобусы. Также необходимо принять во внимание медленный вход на стадион, чтобы сотрудники службы безопасности могли работать более комфортно.

Но иногда надо и заплатить, не жадничая. Здесь цена выше в несколько раз. Когда мы вошли в красивый парк Санкт-Петербурга, где находится один из самых великолепных фонтанов города, мы были удивлены множеством пластиковых туалетов, которые выстроились в ряд на площади около 500 метров возле главного входа на стадион.

Эти туалеты были не бесплатными. Женщина в возрасте 50 лет стояла возле них в специальной форме. Нужно было ей заплатить, если была необходимость в использовании туалета. От использования ее туалетов остаются положительные впечатления. Она улыбается, что позволяет людям чувствовать себя как дома. Это особенно важно для молодежи. Когда мы проходили мимо нее, она привлекала внимание, обращаясь с молодежью, как заботливая мать, но потом приходит время платить.

В других местах, например, в торговом центре на Красной площади, туалеты предоставляются по очень высоким ценам. По крайней мере, для такого туриста, как я. Например, платить 50 рублей за туалет, чтобы вымыть руки, не разумно. Мы говорим о 15 дирхамах всего за несколько секунд.

Горячая вода и мыло

В России нет общественного туалета без горячей воды. Это обязательный атрибут. Удивительно, но как только мы отправились в московский аэропорт, нам понадобилось сделать омовение и мы обнаружили, что в уборных есть горячая вода. Нам это очень понравилось. Горячая вода редко бывает в наших уборных. Если в нашей дорогой стране будут общественные туалеты, будет ли в них доступна горячая вода?

В туалетах из армированного пластика не используется вода, а только специальная бумага. Это странное исключение действительно удивительно, так как туалет постоянно очищается и любой новый человек заходит в туалет без чувства отвращения. Дизайнер разработал уборную с высокими потолками, где есть отличная вентиляция, свет и большая тара с отходами, которые быстро разлагаются благодаря фантастическому химическому веществу, выделяющее прекрасный аромат для предотвращения неприятных запахов.

В общественном туалете в Москве или другом городе невозможно почувствовать отвращение. Когда дело доходит до общественных туалетов в частных местах, в том числе в мечетях, все тоже потрясающе. Когда мы вошли в туалеты Соборной мечети в российской столице, которые находятся на нулевом этаже, мы оказались в очень чистом месте. Просто невероятно.

Уборщики стремятся очистить отхожее место от загрязнения и сделать его приятным для посещения. В туалетах есть водонагреватели, автоматические краны для воды, горячая вода и быстродействующие сифоны, так что неприятные запахи и отходы исчезают очень быстро. В российских туалетах не только очень чисто, но и витает приятный аромат.

Туалеты вызывают печаль

Мы подошли к Соборной мечети в Москве, где я встретился с молодым 18-летним марокканцем. На нем был красивый марокканский шарф и рюкзак. Он улыбнулся и спросил меня: «Вы марокканский журналист?». Я ответил: «Да». Тогда он сказал: «Клянусь Богом, могли ли мы представить раньше, какой будет организация Чемпионата мира по футболу?» Я сказал ему: «Возможно. Я не уверен в этом». И спросил у него: «Почему вы задаете этот вопрос?»

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети

Здесь он очень широко улыбнулся, а затем сказал мне: «Я вошел в мечеть и обомлел. Одни только уборные являются достаточным доказательством нашей отсталости. Я не хочу говорить о городе и его инфраструктуре. Возможно, вы все сами уже заметили, как и я. Однако уборные доказывают, что русские уважают людей, заботятся об их нуждах и ставят их на первое место. Мне действительно жаль из-за того, какие мы».

Он рассказал, что привык путешествовать в одиночку и сообщил, что как и все мы, он был поражен прогрессом России. Затем, когда мы вошли в мечеть, в которой первый этаж предназначен для молитвы, второй этаж — прекрасный музей, а на нулевом этаже туалеты, я понял, что молодой марокканец был прав в своей глубокой печали.

Существует достаточно вещей, чтобы заставить вас радоваться или печалиться. Когда вы видите вещи, которые демонстрирует уважение к людям, вы радуетесь. И наоборот.