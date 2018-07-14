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В Италии конфисковали имущество у мафиозного «мясного царя»
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В Италии конфисковали имущество у мафиозного «мясного царя» 

РИА Новости 4 часа назад
РИМ, 14 июл — РИА Новости. Итальянские правоохранители конфисковали у предпринимателя, ведущего игрока на рынке мяса сицилийского Палермо, различное имущество на 21 миллион евро, сообщает в субботу Финансовая гвардия страны.
Пьетро Формозо была арестован в апреле по подозрению в участии в мафиозной деятельности. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступления против личности и чужого имущества. По версии следствия, огромное состояние он сколотил не только благодаря операциям с недвижимостью и торговлей мясом, но за счет доходов от торговли наркотиками.
Формозо называют «человеком чести», то есть доверенным лицом семьи «Коза Ностра» Мизилмери. Двое его братьев были пожизненно осуждены за организацию теракта 1993 года в Милане, который унес жизни 5 человек.
В числе конфискованного у него имущества 19 автомобилей, 66 единиц недвижимости, банковские счета, страховые полисы и ряд коммерческих организаций, которым он владел через третьих лиц. Под арест попали крупное агентство недвижимости и две компании под общим названием «Царь мяса», занимавшие ведущие позиции среди поставщиков мяса в супермаркеты Палермо и пригородов.
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