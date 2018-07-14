В Липецке отметили юбилей присутствия военной авиации

ЛИПЕЦК , 14 июл — РИА Новости . Масштабный авиационный праздник, приуроченный к столетнему юбилею присутствия военной авиации в Липецке, начался на набережной города.

Как сообщили журналистам в Минобороны России, выступления четырех авиационных групп Воздушно-космических сил также будут посвящены Дню города Липецка.

"Столетие присутствия военной авиации в липецком небе сегодня отмечают авиагруппы «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты» и «Русские витязи», — рассказали в российском военном ведомстве

Начались праздничные мероприятия с торжественного открытия Аллеи героической славы перед штабом Липецкого авиацентра.

"Центральным памятником аллеи стал бюст Героя Советского Союза Валерия Чкалова , чье имя носит авиацентр. На мраморных плитах вокруг него выбиты фамилии Героев Советского Союза и России , проходивших службу в авиацентре в разные годы", — сообщили в Минобороны.

"Наше соединение может гордиться своими героями, получившими награды за боевые действия уже в современной России", — сказал на церемонии открытия аллеи начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Летную программу праздника открыли асы Липецкого авиацентра — пилотажная группа «Соколы России» на новейших истребителях Су-35 и Су-30СМ.

Летчики группы — единственные в мире, кто демонстрирует ближний воздушный бой на малой высоте. Они же и закроют летную программу.

Также свои программы покажут всемирно известные «Русские витязи» на двухместных Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29. Армейскую авиацию на празднике представляет единственная пилотажная группа России на ударных вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».

Военная авиация Липецка ведет свою историю с 1918 года. Сто лет назад на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». В Гражданскую войну эти самолеты участвовали в боевых действиях на Южном фронте. Постепенно на окраине города сформировался один из крупнейших аэроузлов России.