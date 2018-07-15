Древнюю мастерскую по изготовлению мумий нашли около Каира

В историческом районе Саккара в пригороде Каира археологи обнаружили специализированную мастерскую мастера по изготовлению мумий, передает телеканал «360».

Об открытии сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль‐Анани. Его слова привел Foxnews.

"Перед нами предстала «золотая жила» по истории и технологии бальзамирования", — сказал аль-Анани.

Археологи обнаружили на месте древнего города Мемфиса, мастерскую и некрополь, используемый в качестве общего места захоронения.

Среди найденных артефактов — позолоченная серебряная маска мумии, канопы для хранения человеческих органов и глиняные и фаянсовые чашки.

В 30-метровом валу, состоящем из из высеченных в скале погребальных камер, найдены лежащими несколько мумий в каменных саркофагах. Пока ученые открыли только один из них. В нем находилась мумия и несколько золотых предметов.

В мумификационной мастерской нашли ящички для инструментов бальзаматора и большое количество масел, используемых для процесса создания мумии.

"Группа ученых уже приступила к изучению химического состава этих веществ и остатков масел, которые считались в древние времена абсолютно секретными", — добавил министр.

Сообщается, что в скором времени многие из найденных вещей будут представлены в строящемся «Великом египетском музее», первый зал которого, как ожидается, будет открыт уже в конце 2018 года.