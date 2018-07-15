Ещё
Древнюю мастерскую по изготовлению мумий нашли около Каира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древнюю мастерскую по изготовлению мумий нашли около Каира 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В историческом районе Саккара в пригороде Каира археологи обнаружили специализированную мастерскую мастера по изготовлению мумий, передает телеканал «360».
Об открытии сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль‐Анани. Его слова привел Foxnews.
"Перед нами предстала «золотая жила» по истории и технологии бальзамирования", — сказал аль-Анани.
Археологи обнаружили на месте древнего города Мемфиса, мастерскую и некрополь, используемый в качестве общего места захоронения.
Среди найденных артефактов — позолоченная серебряная маска мумии, канопы для хранения человеческих органов и глиняные и фаянсовые чашки.
В 30-метровом валу, состоящем из из высеченных в скале погребальных камер, найдены лежащими несколько мумий в каменных саркофагах. Пока ученые открыли только один из них. В нем находилась мумия и несколько золотых предметов.
В мумификационной мастерской нашли ящички для инструментов бальзаматора и большое количество масел, используемых для процесса создания мумии.
"Группа ученых уже приступила к изучению химического состава этих веществ и остатков масел, которые считались в древние времена абсолютно секретными", — добавил министр.
Сообщается, что в скором времени многие из найденных вещей будут представлены в строящемся «Великом египетском музее», первый зал которого, как ожидается, будет открыт уже в конце 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Россия попала в тройку главных угроз ЕС Плющенко отменил шоу из-за серьезной травмы Сексуальная серфингистка окунула свое сочное тело в море
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно338
Израиль сбил российский беспилотник420
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву41
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку177
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик12
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение