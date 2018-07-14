ОЭЗ «Моглино» провело круглый стол на форуме «Инженеры будущего 2018» в Ульяновске 

В рамках сессии «Повышение квалификации» проходящего в Ульяновске форума «Инженеры будущего 2018» генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич провела круглый стол, на котором рассказала о возможностях, предоставляемых особыми экономическими зонами молодым специалистам. «При условии создания единой системы кадрового заказа между предприятиями и образовательными учреждениями, опережающего формирования программы обучения специалистов и смелости самой молодёжи проблемы низкой производительности труда и недостатка квалифицированных кадров уйдут в прошлое», — цитирует Торбич пресс-служба особой экономической зоны.Руководитель ресурсного центра ПсковГУ и стратегического проекта «Центр Инноваций для ОЭЗ Моглино и электротехнического кластера Псковской области» Дмитрий Лобарев рассказал о практике создания ресурсного центра и его взаимодействия с прочими структурами, занимающимися профессионально переподготовкой и повышением квалификации, а также мониторингом кадровых потребностей — Институтом непрерывного образования и Центром социологии и региональной политики. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»