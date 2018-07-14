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Медведь попытался отобрать машину у местного жителя
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Медведь попытался отобрать машину у местного жителя 

Рамблер 4 часа назад
Автомобилист снял на камеру видеорегистратора медведя, атаковавшего его автомобиль. Хищник преградил проезжую часть и попытался взобраться на машину.
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