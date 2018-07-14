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Sky: ВС Ирака приведены в повышенную боеготовность в ответ на протесты в южных провинциях
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Sky: ВС Ирака приведены в повышенную боеготовность в ответ на протесты в южных провинциях 

ТАСС 5 часов назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Ирака приведены в повышенную боевую готовность в связи с продолжающимися на юге страны акциями протеста. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.
По его данным, приказ отдал лично премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, главнокомандующий Вооруженными силами республики.
Глава иракского правительства ранее провел экстренное заседание совета безопасности с участием глав силовых ведомств и разведки. В коммюнике по итогам отмечалось, что власти поддерживают право на мирные демонстрации, но примут меры против подстрекателей и заговорщиков.
В сообщении пресс-службы премьера, опубликованном в Twitter отмечалось, что «правительство прилагает все усилия для предоставления всех необходимых услуг гражданам».
"Силовые структуры и разведка вычислили небольшие группы подстрекателей, пытающихся извлечь из мирных акций пользу для саботажа, порчи государственной и частной собственности, — говорится в заявлении по итогам заседания. — Силовики примут превентивные меры против заговорщиков и их покровителей".
Протесты в южных провинциях Ирака начались неделю назад, они вызваны недовольством местных жителей перебоями с водой и электричеством на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. Митингующие требуют от правительства немедленно решить проблему с базовыми услугами, а также обеспечить местных жителей рабочими местами. Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к субботе охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль. Недовольные иракцы перекрывают дороги, жгут покрышки, блокируют работу стратегических объектов.
На минувшей неделе манифестанты попытались прорваться на территорию нефтекомплекса «Западная Курна — 2» в Басре, в пятницу сотни человек ворвались в международный аэропорт Эн-Наджафа, в субботу протестующие блокировали единственный пограничный с Кувейтом КПП «Сафаван». В ряде случаев протесты перерастали в стычки с силовиками, в результате десятки человек получили ранения, есть погибшие.
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