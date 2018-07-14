Sky: ВС Ирака приведены в повышенную боеготовность в ответ на протесты в южных провинциях

По его данным, приказ отдал лично премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади , главнокомандующий Вооруженными силами республики.

Глава иракского правительства ранее провел экстренное заседание совета безопасности с участием глав силовых ведомств и разведки. В коммюнике по итогам отмечалось, что власти поддерживают право на мирные демонстрации, но примут меры против подстрекателей и заговорщиков.

В сообщении пресс-службы премьера, опубликованном в Twitter отмечалось, что «правительство прилагает все усилия для предоставления всех необходимых услуг гражданам».

"Силовые структуры и разведка вычислили небольшие группы подстрекателей, пытающихся извлечь из мирных акций пользу для саботажа, порчи государственной и частной собственности, — говорится в заявлении по итогам заседания. — Силовики примут превентивные меры против заговорщиков и их покровителей".

Протесты в южных провинциях Ирака начались неделю назад, они вызваны недовольством местных жителей перебоями с водой и электричеством на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. Митингующие требуют от правительства немедленно решить проблему с базовыми услугами, а также обеспечить местных жителей рабочими местами. Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к субботе охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль. Недовольные иракцы перекрывают дороги, жгут покрышки, блокируют работу стратегических объектов.