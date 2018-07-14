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Введенский Никольский храм будет восстановлен в Вологде
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Введенский Никольский храм будет восстановлен в Вологде 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Такое название носит летняя Введенская церковь, построенная в 1854 году. Накануне там стартовали работы по расчистке территории.
Храм был закрыт в марте 1938 года. До настоящего времени на Введенском кладбище сохранились остатки бывшей церкви. В минувшую пятницу на территории церковного строения состоялся субботник. В нем приняли участие будущие прихожане.
Напомним, в 1818 году на этом кладбище на средства купцов Витушешниковых была построена летняя Введенская церковь. А в 1854 году рядом с ней в камне построена небольшая однокупольная теплая церковь во имя Николая Чудотворца. В краеведческой литературе Никольский храм также именуется Введенским теплым.
В скором времени здесь начнется реконструкция. Указом митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия уже образован приход, назначен настоятель.
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