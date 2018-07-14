Нового начальника полиции Пермского края представили личному составу

Замминистра отметил, что за 30 лет службы в полиции Михаил Давыдов прошёл большой путь профессионального становления, за эти годы ему удалось накопить значительный опыт. Виталий Шулика пожелал новому начальнику полиции Прикамья успехов в служебной деятельности.

«Михаил Ильич является профессиональным, грамотным руководителем, обладает потенциалом, высокой работоспособностью, умением организовать деятельность коллектива», — добавил заместитель Министра.

«Я выражаю признательность за доверие, оказанное при назначении на высокую должность, и заверяю, что весь потенциал знаний, профессиональный опыт, который у меня имеется, будет использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории Пермского края », — сказал в своём первом выступлении перед личным составом Михаил Давыдов.

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