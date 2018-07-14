Нового начальника полиции Пермского края представили личному составу 

В субботу, 14 июля, в Перми прошла процедура представления личному составу нового начальника полиции Прикамья. Руководителя краевого главка генерал-майора полиции Михаила Давыдова представлял заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Виталий Шулика.
Замминистра отметил, что за 30 лет службы в полиции Михаил Давыдов прошёл большой путь профессионального становления, за эти годы ему удалось накопить значительный опыт. Виталий Шулика пожелал новому начальнику полиции Прикамья успехов в служебной деятельности.
«Михаил Ильич является профессиональным, грамотным руководителем, обладает потенциалом, высокой работоспособностью, умением организовать деятельность коллектива», — добавил заместитель Министра.
«Я выражаю признательность за доверие, оказанное при назначении на высокую должность, и заверяю, что весь потенциал знаний, профессиональный опыт, который у меня имеется, будет использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории Пермского края», — сказал в своём первом выступлении перед личным составом Михаил Давыдов.
СПРАВКА:
Михаил Давыдов родился 27 января 1963 года. Окончил МГТУ имени Баумана. Профессиональную деятельность в органах внутренних дел начал с ноября 1987 года оперуполномоченным БХСС после окончания высших курсов учебного заведения МВД России. В сентябре 2007 года был назначен заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, начальником милиции общественной безопасности, а с апреля 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальника полиции. С февраля 2015 года возглавлял УМВД России по Оренбургской области. 5 июля 2018 года Указом Президента Российской Федерации Михаил Давыдов назначен начальником ГУ МВД России по Пермскому краю.