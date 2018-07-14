ЖРЭП (Заказчик) взыскал со своей «дочки» почти 6 млн рублей

Арбитражный суд Орловской области 10 июля решил взыскать с ООО «Перспектива» в пользу МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик) 5,9 млн рублей.

Между компаниями были заключены договоры на ликвидацию неисправностей внутридомового оборудования, техническое обслуживание сетей, санитарное содержание придомовых территорий, оказание услуг по учету денежных средств, оплаченных населением и так далее. По части соглашений долги перед ЖРЭПом начали копиться еще с января 2015 года. На 31 марта 2018 года они достигли 5 967 195 рублей 33 копеек.

Отметим, ООО «Перспектива» располагается по соседству с ЖРЭПом. Компания была создана специально для управления самыми ветхими многоквартирными домами Орла . Здания без удобств и с плохой платежной дисциплиной юридически достались этому обществу, хотя фактически почти все работы проводило муниципальное предприятие. Теперь власти поняли, что нагружать свои УК невозможно до бесконечности, «брошенные дома» пытаются перераспределить между разными компаниями, включая независимые коммерческие.