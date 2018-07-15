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Ремонт на Восточно-Кругликовской обещают завершить к 1 сентября
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Ремонт на Восточно-Кругликовской обещают завершить к 1 сентября 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 июля — Новая Кубань. Ремонт на Восточно-Кругликовской выполнен на 74%. Уже закончены работы на подземных коммуникациях и демонтаж дорожного «островка» на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Полностью реконструкцию обещают завершить к 1 сентября.
Кроме того, планируется расширение проезжей части в районе перекрестка улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. Это стало возможным благодаря снесенному недостроенному зданию.
Завершающим этапом реконструкции станет асфальт на участке от улицы Домбайской до улицы Уссурийской и по улице Уссурийской — от улицы Яснополянской до улицы Российской.
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