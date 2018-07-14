Ремонтные работы: без газа останутся Бахчисарай, Саки и несколько сел 

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Подача газа будет временно прекращена в несколько населенных пунктов Крыма из-за ремонтных работ. Так, в «Крымгазсети» сообщили об отключении с 5:00 18 июля и до 17:00 19 июля абонентов в Бахчисарае. Без газоснабжения частично останутся улицы Мира, Советская, Гагарина, Макаренко, Фрунзе, Лермонтова, Ломоносова, Белоусова, Чапаева и переулок Музыкальный.
Кроме того, в ходе подготовки к отопительному зимнему периоду с 14 июля по 15 июля ГУП РК «Черноморнефтегаз» проводит ремонтные работы на сетях в Саках, сообщил на своей странице в Facebook министр топлива и энергетики РК Вадим Белик. В зоне отключения — потребители города, а также пригородных сел Лесновка, Гаршино, Куликовка, Прибрежное, Владимировка.
Сакское управление ГУП РК «Крымгазсети» начнет восстановление газоснабжения населению после завершения работ «Черноморнефтегазом».