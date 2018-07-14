Ремонтные работы: без газа останутся Бахчисарай, Саки и несколько сел

Сакское управление ГУП РК «Крымгазсети» начнет восстановление газоснабжения населению после завершения работ «Черноморнефтегазом».

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