Всего в 2018 году спланировано к проведению сто информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор» прошла в городе Шелехов Иркутской области.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие смогли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Всего в 2018 году спланировано к проведению сто информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».