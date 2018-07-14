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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» прошла в Иркутской области
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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» прошла в Иркутской области 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в 2018 году спланировано к проведению сто информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор» прошла в городе Шелехов Иркутской области.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие смогли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Всего в 2018 году спланировано к проведению сто информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».
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