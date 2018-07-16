Ещё
В Сочи снесут 140 незаконно возведенных строений на турмаршруте горы Аишхо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи снесут 140 незаконно возведенных строений на турмаршруте горы Аишхо 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: Живая Кубань
Порядка 140 самовольных строений, расположенных на особо охраняемой природной территории курортного поселка Красная Поляна в Сочи, сносят по решению руководства резервата. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что речь идет о временных строениях на туристическом маршруте «Аишхо», который проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы.
«Временные шалаши пастухов, оборудованные здесь в 60-х годах прошлого века, были перестроены в дачи. Проблема самоволок поднималась неоднократно. В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже предприняли попытку оформить свои объекты официально. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями», — говорится в сообщении.
Ситуацией с возведением дачных домов заинтересовалась природоохранная прокуратура. Представители Росприроднадзора провели выездную проверку на территорию горы Аишхо и выявили многочисленные нарушения. После чего руководство Сочинского национального парка приняло решение о сносе самоволок.
BFM.RU: последние новости
В аппарате губернатора Ульяновской области опровергли сообщения о его отставке В Госдуме захотели выпороть Pussy Riot за акцию во время финальной игры ЧМ-2018 Скончался один из пострадавших при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза»
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина393
Грудинин развелся55
Туринская плащаница оказалась подделкой76
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией107
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение