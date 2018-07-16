В Сочи снесут 140 незаконно возведенных строений на турмаршруте горы Аишхо

Порядка 140 самовольных строений, расположенных на особо охраняемой природной территории курортного поселка Красная Поляна в Сочи , сносят по решению руководства резервата. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что речь идет о временных строениях на туристическом маршруте «Аишхо», который проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы.

«Временные шалаши пастухов, оборудованные здесь в 60-х годах прошлого века, были перестроены в дачи. Проблема самоволок поднималась неоднократно. В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже предприняли попытку оформить свои объекты официально. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями», — говорится в сообщении.

Ситуацией с возведением дачных домов заинтересовалась природоохранная прокуратура. Представители Росприроднадзора провели выездную проверку на территорию горы Аишхо и выявили многочисленные нарушения. После чего руководство Сочинского национального парка приняло решение о сносе самоволок.