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Целый поселок самостроев снесут в Сочи
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Целый поселок самостроев снесут в Сочи 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 июля — Новая Кубань. 140 построек, возведенные на г. Аишхо, будут снесены, сообщает пресс-служба администрации города Сочи. Представители Росприроднадзора нашли многочисленные нарушения при строительстве данных объектов.
У построек очень богатая история. Многие из них были изначально шалашами, построенными пастухами в середине прошлого века, позже эти шалаши превратились в дачи. Уже в 2013 году хозяева домов предприняли попытку узаконить свои домовладения. Для этого некое ООО «Триумф» заключило договор с прежним руководством парка, однако вопросом заинтересовалась природоохранная прокуратура.
Выяснилось, что постройки находятся в уникальном уголке экосистемы Западного Кавказа. В этих местах находятся запасы питьевой воды, которая поступает в сочинские водозаборы, и нагрузка на почвы постройками здесь запрещена по закону. Результатом разбирательств стало решение о сносе незаконных построек.
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