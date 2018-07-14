Целый поселок самостроев снесут в Сочи

Краснодар . 14 июля — Новая Кубань. 140 построек, возведенные на г. Аишхо, будут снесены, сообщает пресс-служба администрации города Сочи . Представители Росприроднадзора нашли многочисленные нарушения при строительстве данных объектов.

У построек очень богатая история. Многие из них были изначально шалашами, построенными пастухами в середине прошлого века, позже эти шалаши превратились в дачи. Уже в 2013 году хозяева домов предприняли попытку узаконить свои домовладения. Для этого некое ООО «Триумф» заключило договор с прежним руководством парка, однако вопросом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Выяснилось, что постройки находятся в уникальном уголке экосистемы Западного Кавказа. В этих местах находятся запасы питьевой воды, которая поступает в сочинские водозаборы, и нагрузка на почвы постройками здесь запрещена по закону. Результатом разбирательств стало решение о сносе незаконных построек.