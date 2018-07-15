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Незаконный поселок снесут в Сочинском национальном парке
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Незаконный поселок снесут в Сочинском национальном парке 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Речь идёт о 140 самовольных строениях, расположенных в горах Красной Поляны, на Аишхо. Временные шалаши пастухов, которые они обустроили еще в 60-х годах 20 века, постепенно перестроили в дачи. Об этой проблеме говорили необнократно.
В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже хотели оформить объекты официально. Тогда некое ООО «Триумф» заключило договор с прежним руководством нацпарка. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями.
Туристический маршрут «Аишхо» проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах расположены запасы питьевой воды, которая идёт в сочинские водозаборы. Подобная антропогенная нагрузка в виде жилых объектов запрещена законодательством, потому что может губительно сказаться на окружающей среде.
Ситуацией с возведением постоянных строений ранее заинтересовалась природоохранная прокуратура. Представители Роспироднадзора провели выездную проверку на Аишхо и выявили многочисленные нарушения. Как сообщает официальный сайт национального парка, в итоге ведомство вынесло решение о сносе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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