Незаконный поселок снесут в Сочинском национальном парке

Речь идёт о 140 самовольных строениях, расположенных в горах Красной Поляны, на Аишхо. Временные шалаши пастухов, которые они обустроили еще в 60-х годах 20 века, постепенно перестроили в дачи. Об этой проблеме говорили необнократно.

В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже хотели оформить объекты официально. Тогда некое ООО «Триумф» заключило договор с прежним руководством нацпарка. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями.

Туристический маршрут «Аишхо» проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах расположены запасы питьевой воды, которая идёт в сочинские водозаборы. Подобная антропогенная нагрузка в виде жилых объектов запрещена законодательством, потому что может губительно сказаться на окружающей среде.