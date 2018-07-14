В волгоградском парке героев-летчиков обещают оборудовать взлетно-посадочную полосу

В волгоградском парке героев-летчиков во время реконструкции обещают оборудовать тротуарную дорожку, напоминающую взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает РИА34, обустройство первой очереди парковой зоны по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе уже началось.

— Рабочие обустраивают линии уличного освещения, укладывают тротуарную плитку, в дальнейшем на детской площадке появится резиновое покрытие, а также установят лавочки и урны, — пояснили в подрядной организации. — В ночное время тротуарная дорожка будет напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов — ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.

В планах — установка в парковой зоне более 30 новых светодиодных уличных фонарей и малых архитектурных форм.

К слову, проект по обновлению парка был разработан еще в 2016 году. По результатам аукциона была отобрана компания для выполнения работ по обновлению зоны. Однако из-за юридических разногласий с подрядной организацией тогда контракт не был заключен.