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В волгоградском парке героев-летчиков обещают оборудовать взлетно-посадочную полосу
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В волгоградском парке героев-летчиков обещают оборудовать взлетно-посадочную полосу 

ria34.ru 5 часов назад
Фото: ria34.ru
В волгоградском парке героев-летчиков во время реконструкции обещают оборудовать тротуарную дорожку, напоминающую взлетно-посадочную полосу.
Как сообщает РИА34, обустройство первой очереди парковой зоны по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе уже началось.
— Рабочие обустраивают линии уличного освещения, укладывают тротуарную плитку, в дальнейшем на детской площадке появится резиновое покрытие, а также установят лавочки и урны, — пояснили в подрядной организации. — В ночное время тротуарная дорожка будет напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов — ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.
В планах — установка в парковой зоне более 30 новых светодиодных уличных фонарей и малых архитектурных форм.
К слову, проект по обновлению парка был разработан еще в 2016 году. По результатам аукциона была отобрана компания для выполнения работ по обновлению зоны. Однако из-за юридических разногласий с подрядной организацией тогда контракт не был заключен.
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