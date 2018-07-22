Жителям левого берега Воронежа вернули воду 

ООО «РВК-Воронеж» запустило водоподъемную станцию №8 после реконструкции очистных сооружений. «Росводоканал Воронеж» запустил водоподъемную станцию №8 после завершения работ по реконструкции очистных сооружений станции, сообщили в компании в воскресенье, 22 июля. Работы продлились 36 часов и велись в строгом соответствии с графиком, и станцию запустили по плану — в 9:50. При этом в компании уточнили, что напор воды с утра оставался низким. Для запуска резервуаров, в которых будет проходить очистка воды, и заполнения водоканальной системы требуется постепенное увеличение давления воды в трубопроводах. Это позволит избежать аварий. К середине дня напор воды на левом берегу достигнет нормы. — Включение дегазаторов-аэраторов в технологическую цепь продолжалось более 12 часов. К резервуарам, где будет происходить процесс очистки воды от соединений марганца присоединяли полиэтиленовые трубы диметром 1000 мм и более. Это почти ювелирная работа на больших диаметрах, потому что не в последнюю очередь от прочности стыков зависит успех всей операции, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков. К работам привлекли около сотни сотрудников и более 20 единиц спецтехники. Каждый этап контролировался руководством предприятия напрямую. На этапе запуска специалисты лаборатории качества воды отобрали необходимые пробы. Отклонений в них обнаружено не было. — Воронежу повезло. Мы в числе немногих городов, которые питаются исключительно из подземных источников. Но водоносный горизонт левого берега — особенный. В нем чуть выше показатели по содержанию соединений марганца в исходной воде. После запуска технологии деманганации вода будет соответствовать всем самым жестким требованиям. Соединения марганца в ней не превысит 0,1 мг на литр, — отметила начальник лаборатории качества воды ООО «РВК-Воронеж» Светлана Кострыкина. Елена Гончарова