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Жители левого берега Воронежа на два дня останутся без воды
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Жители левого берега Воронежа на два дня останутся без воды 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Из-за реконструкции придётся отключить водоподъёмную станцию №8. Два района Воронежа останутся без воды на два дня, сообщили в ООО «РВК-Воронеж» во вторник, 17 июля. Отключение воды с 20 по 22 июля вызвано необходимостью проведения работ по реконструкции очистных сооружений водоподъёмной станции №8. Полная остановка станции требуется для врезки трубопроводов. Из-за этого водоснабжение отключат в Левобережном и Железнодорожном районах с 22:00 20 июля до 10:00 22 июля. В компании не исключили, что отключение ВПС №8 заметят и жители Центрального района — напор воды в их кранах может снизиться. Работы позволят «РВК-Воронеж» повысить качество питьевой воды, подаваемой горожанам. — Специфика воронежской воды такова, что в ней присутствуют соединения железа и марганца. Внедряемая технология деманганации, или обезжелезивания, усовершенствует существующий процесс очистки воды и повысит ее качество, — рассказал инженер-технолог группы по управлению качеством питьевой воды ООО «РВК-Воронеж» Алексей Ленькевич.
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