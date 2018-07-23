Мэрия Воронежа опубликовала график отключения горячей воды на август

Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.

В Воронеже продолжаются отключения горячей воды из-за работы на теплосетях — коммунальщики занимаются плановым ремонтом котельных и опрессовкой теплотрасс. Чаще всего неудобства горожан длятся около двух-трёх недель, но иногда удаётся ограничиться несколькими днями.

«Вести-Воронеж» изучили график и выяснили, в каких домах отключат горячую воду в августе. А кто останется без горячей воды на ближайшей неделе и кому её вернут, смотрите здесь. Как искупаться, не покупая водонагреватель и бесконечно не набирая тазики, читайте тут.

Итак, график отключения на август.

Железнодорожный район

24 июля — 6 августа

ул. 19 Стрелковой дивизии 1;

ул. Паровозная 61.

30 июля — 12 августа

ул. Ф. Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103;

ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф.

6 августа — 10 августа

ул. Димитрова, 27, 75, 79;

Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132.

23 августа — 27 августа

ул. Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б;

ул. Б. Хмельницкого, 7, 26а.

Левобережный район

24 июля — 6 августа

ул. Димитрова, 102, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139/2, 141, 143, 145;

ул. Клинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ул. Уточкина, 1, 2, 5, 6 ул. Окружная, 36;

ул. Ржевская, 5, 7, 9, 2/2, 3, 9-а ул. Витебская, 2;

ул. Калачеевская, 1, 3 ул. Чаплыгина, 3, 4;

ул. Волгоградская, 2, 4, 1, 1/2, 3, 5, 7, 29, 31, 33;

ул. Димитрова, 104.

6 августа — 10 августа

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 105/2, 117, 117а;

Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спор. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул. Порт — Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в;

ул. Г. Стратосферы, 1; 9а ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Циолковского, 19;

ул. П. Осипенко, 19, 24.

6 августа — 20 августа

ул. Димитрова, 126, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 142, 144 13 августа — 17 августа

ул. Менделеева, 4а, 25;

ул. Цимлянская, 1, 8; 8а ул. Волгодонская, 13, 16, 32;

ул. Костромская, 12, 13;

ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86;

ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61вд, 66;

ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;

ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;

ул. Саврасова, 2;

ул. Лихачева, 21, 25;

ул. Корейская, 6, 6а Коминтерновский район

С 16 июля по 22 августа

ул. Беговая, 61.

с 23 июля по 5 августа

ул. 9 Января, 170.

31 июля — 13 августа

ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

1 августа — 14 августа

пер. Здоровья, 88а.

3 августа — 16 августа

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275/1, 275/2.

6 августа — 10 августа

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50;

пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

ул. 9 Января, 87, 110;

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Геращенко, 1, 3, 4;

ул. Загородная, 7, 7а, 15;

ул. Керамическая, 31, 33, 42;

ул. Подклетенская, 19, 21;

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;

пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21;

ул. Багрицкого, 1;

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;

ул. Электросигнальная, 4;

ул. Красных зорь, 38;

ул. Солнечная, 23, 27, 10;

проезд Ясный, 4;

Московский пр., 28, 30;

ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 249/1, 249/2, 251а, 251д, 253, 259д, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул. 9 января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223в, 223/1, 225, 225а, 225в;

ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;

пер. Рамонский, 2;

пер. Аннинский, 1.

13 августа — 17 августа

Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

ул. Г. Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;

Московский пр-т, 82, 90, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д, 110е, 110и, 110л, 110е, 111, 112, 113, 114;

ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4. 40а, 40б, 40в, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

ул. В. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 35, 35в, 48а;

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

пер. Ученический, 5;

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

ул. 45. Стр. Дивизии, 249/1, 249/2.

15 августа — 28 августа

ул. Миронова, 39;

ул. Антонова-Овсеенко, 41.

16 августа — 30 августа

ул. Транспортная, 65а.

Ленинский район

24 июля — 6 августа

Ул. Моисеева, 75.

30 июля — 3 августа

ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2;

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1/3, 1/4,

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7;

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45;

ул. Плехановская, 8.

6 августа — 17 августа

ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132;

ул. Грамши, 70, 72, 74;

ул. Краснознамённая, 167, 171.

13 августа — 26 августа

ул. 121 Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55;

ул. М. Неделина, 25, 27, 27б.

16 июля — 22 августа

ул. Семилукская 16/1, 16/5, 16/6, 16/7.

30 июля — 3 августа

ул. Г. Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

ул. Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Ю. Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Пешестрелецкая, 54, 58/1, 58/2, 64, 66, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;

ул. Дорожная, 1, 7а;

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;

бульПионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Космонавтов, 22а.

8 августа — 21 августа

ул. Машиностроителей, 82б.

15 — 28 августа

ул. 9 Января, 131, 133.

Центральный район

24 июля — 3 августа

Берёзовая роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24, 24а;

24 июля — 6 августа

ул. Карла Маркса, 112 ул. Революции 1905 года, 5 30 июля — 3 августа

ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К. Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34.

6 августа — 19 августа

Московский проспект, 120, 122, 124.

7 августа — 17 августа

ул. Советская, 53;

ул. Транспортная, 79, 81, 83.

7 августа — 20 августа

ул. Кольцовская, 8.