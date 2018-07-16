Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 16 по 22 июля 

Продолжается подготовка к отопительному сезону 2018/2019. В Воронеже продолжаются массовые отключения горячей воды из-за работ на теплосетях — коммунальщики занимаются плановым ремонтом котельных и опрессовкой теплотрасс в преддверии нового отопительного сезона. Неудобства горожан длятся от недели до месяца. Отключения начались уже с понедельника. Где в Воронеже отключат горячую воду в течение недели с 16 по 22 июля, выяснили «Вести-Воронеж». Коминтерновский районС 16 июля по 22 августаул. Беговая, 61. С 17 по 30 июля45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 265а, 271, 273, 275, 275б,277, 281а, 283, 285; 9 января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; пер. Рамонский, 2;пер. Аннинский, 1;Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 225, 225а, 225в, 233/4;А. Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13. С 18 по 31 июля Московский проспект, 15;ул. Брянская, 1. Советский район С 16 июля по 22 августа ул. Семилукская 16/1, 16/5, 16/6, 16/7. Левобережный район С 17 по 30 июля Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;Ростовская, 53, 53а, 55, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86;Корольковой, 10/2. Ленинградская, 26а, 68;Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 79;Ленинский пр., 96а, 105/2, 117, 117а, 124а, 124 б, 126, 130, 132;Спорт Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б;Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;Порт-Артурская, 19, 21;Брусилова, 3в. Центральный район С 17 по 27 июля проспект Революции, 9а. С 17 по 30 июляпр-т Революции, 10, 12, 14;Ф. Энгельса, 5. Железнодорожный район С 18 по 31 июля ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4;пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в. Одно дело, когда горячую воду отключают планово. Но вот жильцов многоэтажного дома №22 на улице Плехановской обрекли на купание в тазиках по другой причине. Вода отсутствует ещё с 24 апреля из-за вышедшего из строя бойлера. Как рассказали в управляющей компании, обслуживающей дом, раньше августа горячую воду ждать не стоит. Но всё-таки существуют способы, помогающие оставаться чистыми даже без бойлеров и горячей воды. Самые доступные из них — в эксклюзивном материале «Вести-Воронеж». Дарья Крымова