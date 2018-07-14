Юлианна Караулова возмутила поклонников дорогим приобретением

Финалистка пятой «Фабрики звезд» Юлианна Караулова недавно стала счастливой обладательницей шикарного автомобиля Infinity. Девушка опубликовала фотографию машины в микроблоге. «Знакомьтесь: моя новая „малышка“. Не могу налюбоваться», — выразила свои чувства певица. Она предложила подписчикам вместе придумать для «железного коня» имя, чтобы сделать важную для городского жителя вещь более личной. Комментаторы предложили множество вариантов вроде: «Белая ласточка», «Голубка», «Бусинка», «Мамонтенок», и даже «Юлианномобиль».

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Конечно же, нашлось достаточное количество завистников, как предположивших, что автомобиль достался Юлианне не вполне благородным путем, так и просто тех, кто упорно напоминал, что недавно актриса Анна Хилькевич обзавелась точно таким же транспортным средством, разве что черного цвета. Многие просто негодовали из-за того, что огромный джип не пригодится девушке, ведь у нее, в отличие от Хилькевич, пока нет большой семьи. Некоторые откровенно возмутились, мол, лучше бы больным детям помогла. Однако сама певица никак не отреагировала на выпады обидчиков.

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Следует отметить, что машина действительно относится к разряду дорогих. В базовой комплектации подобный автомобиль обойдется покупателю почти в пять миллионов рублей, а у Юлианны очевидно более «серьезная» версия этого джипа.