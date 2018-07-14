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Дыбленко: Яковлев — талантливый парень, у него все шансы заиграть в «Нью-Джерси»
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Дыбленко: Яковлев — талантливый парень, у него все шансы заиграть в «Нью-Джерси» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ХК СКА Ярослав Дыбленко оценил перспективы россиянина Егора Яковлева в НХЛ. В конце мая 26-летний защитник подписал контракт с бывшим клубом Дыбленко «Нью-Джерси Дэвилз».
«Конечно, у Егора Яковлева получится в «Нью-Джерси». Талантливый парень, очень хорошо играет, у него большой опыт чемпионатов мира и в КХЛ. Почему бы и нет, у него есть все шансы начать сразу же в НХЛ и играть там», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Яковлев последние три года провёл в СКА, а в феврале 2018 года стал победителем Олимпийских игр. В сезоне-2017/18 Егор провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф он сыграл в семи встречах, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+5».
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