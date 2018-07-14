Коливинг: что это за тренд и почему он так быстро набирает популярность

Что такое коливинг?

Самое простое определение — это группа людей, в основном не связанных между собой никак, но проживающих в одном месте. Соберите несколько человек в одной квартире — и у вас будут соседи. Соберите несколько десятков людей в одном помещении — и у вас получится общежитие.

Коливинг — это что-то посередине. Это своего рода инкубатор, где молодые, умные и творческие люди живут и взаимодействуют. Обычно в коливинг-центрах есть удобные рабочие зоны и обеденные залы. Благодаря тому, что офис и дом находятся в одном месте, а вокруг множество единомышленников, можно с головой уйти в проект и быстро прогрессировать. Это и было целью создателей — собрать под одной крышей талантливых людей, которые будут обмениваться опытом.

Фото: Medium

Аренда комнаты здесь обходится резидентам довольно дешево, поэтому коливинги пользуются большой популярностью среди молодежи и одиночек.

Желающие стать резидентами коливинга попадают сначала в списки ожидания и должны платить дополнительные деньги за возможность там пожить. На OpenDoor можно найти больше 800 списков ожидания в одной лишь области залива Сан-Франциско

Почему коливинг лучше соседей по квартире?

Несмотря на списки ожидания, желающих жить в коливингах очень много — особенно среди миллениалов, которые хотят быть частью чего-то.

Одно из основных качеств, которое привлекает людей — это уют, который предлагают эти «современные общежития».

«Мы не пытаемся построить изолированные коммуны неизвестно где; мы перестраиваем города. Так нравится работать современному поколению, и, я думаю, так ему нравится жить», — сказал Шинглер, основатель коливинга площадью 700 квадратных метров в Сан-Франциско.

Молодым предпринимателям, которые хотят развиваться лично и профессионально, коливинги нравятся по нескольким причинам. Например:

1. Они предлагают уединение, но только когда нужно

Существует множество способов знакомиться с людьми, но несмотря на социальные сети и нетворкинг, мы чувствуем себя одинокими, как никогда прежде. Коливинги дают нам возможность побыть наедине с собой и в то же время знакомиться с новыми людьми и обмениваться друг с другом жизненным опытом.

Фото: Medium

«Больше всего мне нравится то, что у меня появились друзья не только с работы. В Техасе целый день я проводил в офисе, потом приходил домой к жене. Я не общался ни с кем, кроме коллег на работе», — поделился Мика Бэйлор в интервью Business Insider.

Мика и Дианна Бэйлор недавно переехали в Сан-Франциско по работе. Увидев заоблачные цены на аренду, они решили рассмотреть другие варианты жилья. В итоге они нашли коливинг Common. Теперь Мика и Дианна проживают там вместе с несколькими другими семейными парами.

2. Гибкость и душевное спокойствие

Молодые предприниматели и миллениалы хотят быть гибкими и иметь возможность легко менять жилье, если их профессиональная жизнь внезапно изменится — а для многих это может произойти очень быстро. Поэтому долгосрочная аренда не очень им подходит, а в городах с высоким спросом на жилье иногда бывает сложно найти квартиру на короткий срок. В то же время, молодые профессионалы не хотят снимать номер в отеле.

Преимущество коливингов заключается также в том, что они обычно меблированы, и зачастую в стоимость проживания также входят коммунальные услуги, регулярная уборка, постельные и туалетные принадлежности.

3. Домашний комфорт

В коливингах есть некий комфорт дома, несмотря на то, что по структуре они чем-то напоминают хостелы. Как и в остальных типах «коммунального жилья», основные помещения являются общими для всех резидентов — сюда относятся туалеты, обеденные комнаты, зоны отдыха, прачечные и залы для совещаний.

В случае коливингов это одно из главных преимуществ. Люди могут заводить новые личные и профессиональные знакомства, ведь намного проще заговорить с человеком, когда вы обедаете и работаете в одном и том же помещении.

Коливинги также спонсируют и проводят мероприятия, лекции и мастер-классы. Всё для нетворкинга и обмена опытом.

Фото: Medium

Новые игроки

До недавних пор коливинги были по большей части обязаны своим ростом предпринимательским стартапам вроде Common, Cohabs, HubHaus. Теперь в игру включился гостиничный бизнес.

AccorHotels запустила новый бренд Jo&Joe, который «совмещает в себе форматы лучших частных хостелов и отелей». Компания предлагает клиентам «необычный дизайн, сервис и развлечения».

В 2016 году издание The New Yorker подробно рассказало о росте популярности коливингов и назвало их «общежитиями для взрослых».

Коливинги и стартапы заявляют о своем намерении стать крупными игроками в бизнесе и в то же время давать людям именно то, что им нужно — больше места за меньшие деньги, особенно в мегаполисах и регионах для профессионального роста и развития. Однако деньги не всегда являются решающим фактором при выборе жилья.

Чего больше всего люди хотят от коливингов

Недавно IKEA вместе с компанией Anton & Irene опросили более 7000 людей из разных стран. Цель исследования — узнать, как люди хотели бы жить в будущем (в 2030 году). Несмотря на то, что опрос сначала задумывался как игра и шутка, компаниям удалось сделать интересные открытия о новых трендах и о том, чего именно хотят люди в будущем.

Вот самые интересные пожелания касательно проживания в мире завтрашнего дня:

Большинство респондентов сказали, что предпочтут небольшие коммуны для совместного проживания — от четырех до десяти человек — потому что «они хотят общаться, но слишком часто».

Коливинги продолжат завоевывать всеобщую благосклонность, но при одном условии: в них смогут проживать только одиночки и пары без детей. Резиденты предпочтут жить с домашними питомцами, но не с детьми или тинейджерами.

Респонденты также поделились, что хотели бы делить между собой домашние обязанности — например, уборку помещения. Они не против общего интернета, коммунальных услуг или рабочих пространств.

Больше всего людей беспокоит нехватка личного пространства.

Опрашиваемые также рассказали, с кем хотели бы делить коливинговое пространство. В самом верху списка оказались «честные, аккуратные и внимательные соседи». Сейчас постояльцы коливингов в основном не могут выбирать своих будущих соседей, и они хотели бы это изменить.

Люди, проживающие в коливингах, просят расширения своих полномочий — в частности, посредством общего голосования они хотят устанавливать правила, решать, принимать новых резидентов или нет, и так далее.

Фото: Medium

Преимущества жизни в коливингах

Никаких поездок в метро на работу: Довольно приятно осознавать, что расстояние от кровати до рабочего места равно нулю. Мало кто хочет тратить время и деньги на дорогу и пробки. Это значительно экономит энергию и средства.

Это дешевле: Это самое дешевое решение. Вам больше не надо платить и за квартиру, и за место в коворкинге, ведь теперь они совмещены.

Никаких часов работы: Это большая проблема для людей, которые ходят в коворкинги — они не работают 24 часа в сутки. Это убивает креативность и вдохновение. Проживая в коливинге, вы можете работать в любое время дня и ночи — как вам удобнее.

Возможности для путешествий: Для удаленных сотрудников, которые хотят больше путешествовать, коливинги являются чем-то вроде «рабочих курортов». Очень просто собрать свои вещи, выбрать новый пункт назначения и пустить там корни, пока не наступит время снова переезжать.

Заключение

Количество коливингов продолжит расти, и каждый из них будет удовлетворять потребности определенной аудитории. Кто-то будет предлагать строго жилье, кто-то — другие удобства, предназначенные для удаленных сотрудников и молодых профессионалов, ведущих образ жизни «цифровых кочевников».

Обращайте внимание на коливинги, которые предлагают больше комфорта, гибкости и фокусируются на развитии коммуны. Прежде всего, выбирайте коливинги, которые концентрируются на прозрачности — никаких скрытых сборов или расходов и четкие правила для сообщества.

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