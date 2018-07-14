На что тратят деньги москвичи

Москва заняла 54-ю строчку в списке самых дорогих городов мира, уступив Санкт-Петербургу

Швейцарский банк провел исследование, в ходе которого определил самые дорогие города для проживания. Лидеры рейтинга — Цюрих и Женева. А Москва занимает лишь 54-е место, уступив, кстати, Санкт-Петербургу, который оказался на три строчки выше. «Вечерняя Москва» узнала, на что москвичи тратят деньги.

Около трети своих средств москвичи расходуют на питание. Причем чем старше горожане, тем больше их чек в супермаркете. Но при этом люди старшего возраста гораздо реже бывают в местах быстрого питания, в то время как молодежь около 6% своих денег тратит еще и на фастфуд.

Рестораны и кафе тоже ощутимо опустошают кошелек молодых людей. Связано это, по словам экономиста Кристины Новиковой, с образом жизни.

— Большая часть молодежи не будет готовить себе теплый домашний ужин, — говорит экономист. — Они забегают в кафе и ужинают там, либо покупают продукты, не требующие долгого приготовления — полуфабрикаты. Связано это с экономией сил и времени, которого не хватает.

Экономист добавляет — из-за этого у людей, которые предпочитают постоять у плиты, счет на оплату электричества и других коммунальных услуг чуть выше. Но зато пища полезнее и желудок здоровее.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

В Москве сложно уберечься от соблазна купить что-нибудь ненужное или нужное и дорогое. Изобилие на прилавках, разнообразие брендов и многое другое — визитная карточка модной столицы. По статистике на одежду и обувь в среднем горожане тратят 8-10% от доходов в зависимости от времени года. Это один из самых высоких показателей в мире (для сравнения возьмем США , например, где на это семьи выделяют всего около 3% своего бюджета).

— У нас четыре времени года, чем мы и отличаемся от многих других стран, — рассказала экономист Кристина Новикова. — И на каждый из них нам нужна новая верхняя одежда, обувь. Плюс ко всему москвичи любят принарядиться. Но это качество — тратиться на одежду — свойственно не только нам, но и эстонцам, литовцам и многим другим.

ТОПЛИВО

Бензин, уход за машиной тоже «съедает» часть бюджета. Довольно ощутимую — порядка 5-6% ежемесячно. К слову, те, кто отказался от личного транспорта, тратят меньше.

— Люди чаще покупают проездные — это выгоднее, — сказала Кристина Новикова. — Около 1,5 -2 тысячи в месяц, если учитывать и подземный, и наземный транспорт.

Выгоднее всего студентам — по социальной карте проезд на метро в месяц им обходится в 380 рублей. А на наземный транспорт — чуть больше, 200 рублей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ

Молодежь, в зависимости от образа жизни, может тратить на развлечения от 1 000 рублей в месяц и больше. В семьях тоже разрозненность — все зависит от количества детей и приоритетов родителей. Здесь, говорит специалист, вести подсчеты сложно. Но если брать «среднюю температуру по больнице», то сумма колеблется между 5-10% от заработка.

ДРУГОЕ

Ну и оставшиеся средства москвичи тратят на здоровье, покупку электроники, улучшение жилищных условий и другое.

Кстати, у тех, кто снимает жилье, показатели «сдвигают» траты на аренду недвижимости. В зависимости от цен, такие расходы могут составлять от 15 до 50% заработка.

КСТАТИ

Россия лидер не только по тратам на одежду и обувь, но и на продукты.

— На здоровье больше всего тратят американцы — почти 21% от дохода.

— Отдыхать и окультуриваться больше всего любят жители Нидерландов — около 11% расходов.

— А вот на алкоголь и табак больше всех «подсели» эстонцы — 8,6%.