ВАИ Саратовского гарнизона проводит акцию «Автошина»

Целью проведения акции являлось предотвращение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации , влекущие за собой необратимые последствия.

Территориальная военная автомобильная инспекции Саратовского гарнизона проводит акцию «Автошина».

Целью проведения акции являлось предотвращение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, влекущие за собой необратимые последствия, а главное сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Основной акцент проведения акции был направлен на проверку законности эксплуатации транспортных средств ВС РФ, наличие неисправностей или условий при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

В ходе проведения акции было проверено 178 единиц транспортных средств вооруженных сил Российской Федерации, грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации выявлено не было. Поставленные цели и задачи по проведению акции выполнены в полном объеме.