ВАИ Саратовского гарнизона проводит акцию «Автошина» 

Целью проведения акции являлось предотвращение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, влекущие за собой необратимые последствия.
Территориальная военная автомобильная инспекции Саратовского гарнизона проводит акцию «Автошина».
Целью проведения акции являлось предотвращение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, влекущие за собой необратимые последствия, а главное сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Основной акцент проведения акции был направлен на проверку законности эксплуатации транспортных средств ВС РФ, наличие неисправностей или условий при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
В ходе проведения акции было проверено 178 единиц транспортных средств вооруженных сил Российской Федерации, грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации выявлено не было. Поставленные цели и задачи по проведению акции выполнены в полном объеме.