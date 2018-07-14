Проект «Бесплатные экскурсии» стартовал в Приморье

Первая экскурсия собрала более 100 человек.

В Приморье в субботу, 14 июля, стартовал проект «Бесплатные экскурсии», организованный по инициативе Туристско-информационного центра и Приморского отселения Российского географического общества (РГО). Более 100 человек, несмотря на дождливую погоду, собрались возле Центральной площади, чтобы отправиться в путешествие по Владивостоку , сообщает пресс-служба краевой администрации.

Горожанам предложили два маршрута: экскурсию под названием «Японский квартал» по Океанскому проспекту и прогулку на Набережную Цесаревича через подводную лодку С-56. Всего набрали пять групп, для каждой из которых ТИЦ пригласил профессионального экскурсовода. По словам организаторов, все специалисты не только имеют профессиональное профильное образование и имеют высокую репутацию во всех профессиональных туристических организациях, но и регулярно подтверждают уровень своей квалификации. В частности, все они успешно прошли добровольную аттестацию гидов-переводчиков, организованную краевым департаментом туризма, и работают со специальным бейджиком, подтверждающим ведение законной деятельности.

Несмотря на большое количество экскурсантов, гиды сумели заинтересовать всех гостей. Как отметили сами участники экскурсий, информация была интересной и познавательной, факты запоминались легко и хотелось задавать дополнительные вопросы.

«Экскурсовод — умница! Я не думала, что здесь так много городских легенд, постараюсь посетить как можно больше экскурсий», — сказала участница «японской экскурсии» Лариса Николаевна, которая приехала во Владивосток из города Брест навестить дочь.

Cреди участников организованных групп были как взрослые, так и совсем молодые люди. По мнению большинства, акция «Бесплатные экскурсии» привлекает не столько тем, что она бесплатная, сколько возможностью с пользой провести время выходного дня и расширить свой кругозор.

«Такие акции важны для каждого! Это возможность совместить приятное с полезным. Такая инициатива общественных организаций объединяет людей, живущих в одном городе, сближает разные поколения, поскольку они вместе заново открывают для себя глубокий и загадочный мир Владивостока. Я рада, что узнала об этой акции», — поделилась Елена Георгиевна, которая услышала о проведении экскурсий по радио.

Молодые туристы же прочитали информацию в социальных сетях и решили присоединиться.

«Столько информации за один час: библейская тематика, доходные дома, «приморский Айвазовский», он же — Штукерберг, Скидельский, владелец фанерного завода на Океанской, где в 1927 году сняли первый фильм про корейцев и много-много всего. Я часто хожу на экскурсии, и каждый раз узнаю что-то новое — у Владивостока очень интересная история. В городе интереснее жить, если знаешь о нем больше», — поделилились молодые люди.

По словам директора ТИЦ Дарьи Гусевой, экскурсии организованы, в первую очередь, для того, чтобы люди ценили место, в котором живут.

«Туристическая привлекательность региона — это не только современная инфраструктура, хорошие отели и рестораны и интересные событийные мероприятия — это атмосфера, в которую окунаются гости, которые к нам приезжают. А атмосферу создают люди, местные жители, и важно, чтобы они гордились тем, что живут во Владивостоке, знали его историю и могли поделиться ей со своими друзьями и родными», — отметила руководитель центра.

Cледующая экскурсия состоится 21 июля — «Легенды и мифы квартала Миллионка»

Время проведения: 12.00 — 13.30 Место сбора: перекресток улиц Светланская и Алеутская, возле подземного перехода напротив входа в здание краевого Музея имени Арсеньева.