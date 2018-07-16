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Андрей Малахов заступился за обманутых пенсионеров Мурманска
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Андрей Малахов заступился за обманутых пенсионеров Мурманска 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», ведущий Андрей Малахов рассказал своим подписчикам о вопиющих случаях обмана пожилых людей. Такой деятельностью занимаются коллекторы из микрокредитных организаций, что находятся в Мурманской области. Компании настойчиво требуют погасить долги, о наличии которых пенсионеры даже и не подозревали.
Сообщается, что о подобных инцидентах телеведущий узнал от жителя Апатитов, который опубликовал в социальной сети угрожающее сообщение, пришедшее к нему на мобильный телефон от неизвестной организации «МурманДеньги». Согласно тексту смс, мужчина должен заплатить деньги по не существующему кредитному долгу.
Более того, сообщения приходят довольно часто. По словам пенсионера, каждый день он получает по 20 смс.
Узнав о несправедливости, известный телеведущий решил разобраться в этом вопросе в социальной сети. «Микрокредитная организация МурманДеньги присылает по 20 смс в день посторонним пенсионерам с угрозами по долгам, которых не существует. И конечно главный вопрос: кто стоит за этими шулерами?», — прокомментировал фото с сообщением Андрей Малахов.
Фото: Екатерина Лызлова.
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