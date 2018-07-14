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Предприятия Башкирии могут бесплатно заявить о себе всему миру
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Предприятия Башкирии могут бесплатно заявить о себе всему миру 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
На электронной площадке производители смогут во всей красе расписать свои товары и услуги
Прославиться на весь мир и принять участие в проекте Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям могут компании-экспортеры республики. В ведомстве задумали расширить горизонты торговли и разработали электронный экспортный каталог товаров, производимых в Башкирии. Он представляет собой площадку, где потенциальным зарубежным партнерам производители смогут во всей красе расписать свои товары и услуги.
— Присутствие в каталоге даст возможность региональным организациям быть представленными в зарубежных странах через систему торговых представительств России, — рассказали в Госкомитете. — Информацию производителей будем размещать бесплатно.
Кроме всего прочего, каталог разместят на республиканских сайтах отраслевых ведомств.
По вопросам участия в проекте можно обращаться в Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям по телефону: +7 (347) 280-87-17.
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