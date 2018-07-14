Предприятия Башкирии могут бесплатно заявить о себе всему миру

На электронной площадке производители смогут во всей красе расписать свои товары и услуги

Прославиться на весь мир и принять участие в проекте Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям могут компании-экспортеры республики. В ведомстве задумали расширить горизонты торговли и разработали электронный экспортный каталог товаров, производимых в Башкирии . Он представляет собой площадку, где потенциальным зарубежным партнерам производители смогут во всей красе расписать свои товары и услуги.

— Присутствие в каталоге даст возможность региональным организациям быть представленными в зарубежных странах через систему торговых представительств России , — рассказали в Госкомитете. — Информацию производителей будем размещать бесплатно.

Кроме всего прочего, каталог разместят на республиканских сайтах отраслевых ведомств.

По вопросам участия в проекте можно обращаться в Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям по телефону: +7 (347) 280-87-17.