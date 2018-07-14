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До 20 должников за ЖКУ посещают в рамках еженедельных рейдов в Серпухове
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До 20 должников за ЖКУ посещают в рамках еженедельных рейдов в Серпухове 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Служба судебных приставов подмосковного Серпухова совместно с представителями местных властей и ООО «Занарье-ЖКХ» совершили плановый еженедельный рейд по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ, за проверку удается посетить до 20 должников, сообщается на сайте администрации городского округа.
Неплательщикам, не находящимся на момент рейда в квартирах, оставлены извещения о явке с предупреждением о принудительном вскрытии имущества для проведения акта описи ареста.
«Данные рейды осуществляются различными жилищными компаниями совместно с судебными приставами на еженедельной основе. За одну подобную проверку удается посетить от 10 до 20 должников», — говорится в сообщении.
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