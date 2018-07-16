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Знак в честь ЧМ-2018 могут установить на Никольской улице
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Знак в честь ЧМ-2018 могут установить на Никольской улице 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сергей Собянин предложил обсудить идею установки знака, посвященного ЧМ-2018, на Никольской улице, которая стала местом народной фан-зоны турнира, сообщает сетевое издание m24.ru.
"Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся", — отметил мэр.
Он предложил москвичам оставлять в комментариях свои предложения по этому вопросу.
13 июля Сергей Собянин побывал на Никольской улице, которая стала новой точкой притяжения после масштабного благоустройства. Перед финальным матчем чемпионата мира по футболу мэр столицы пообщался с болельщиками. Он также отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи принимают 11 городов. 14 июля в Санкт-Петербурге за третье место поборются сборные Бельгии и Англии. 15 июля в поединке Франция — Хорватия в «Лужниках» определится финалист турнира.
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Комментарии  Ещё 31 источник 
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