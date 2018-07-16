Знак в честь ЧМ-2018 могут установить на Никольской улице

"Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся", — отметил мэр.

Он предложил москвичам оставлять в комментариях свои предложения по этому вопросу.

13 июля Сергей Собянин побывал на Никольской улице, которая стала новой точкой притяжения после масштабного благоустройства. Перед финальным матчем чемпионата мира по футболу мэр столицы пообщался с болельщиками. Он также отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы.