Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением установить памятный знак на Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной во время чемпионата мира—2018.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал Собянин в своём блоге.