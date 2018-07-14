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Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018
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Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением установить памятный знак на Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной во время чемпионата мира—2018.
«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал Собянин в своём блоге.
В комментариях к записи пользователи активно поддержали идею создания памятного знака и предложили различные варианты, среди которых: копия кубка ФИФА, символ турнира Забивака и статуя голкипера сборной России Игоря Акинфеева.
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Комментарии  Ещё 23 источника 
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