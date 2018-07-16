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На Никольской улице может появиться знак в честь ЧМ-2018
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На Никольской улице может появиться знак в честь ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников всех городских служб, которые обеспечивают порядок и безопасность в Москве во время проведения мирового первенства по футболу, передает ТВ Центр.
Также в своем личном блоге мэр поддержал идею сохранить в столице память о домашнем чемпионате.
Идея с установкой памятного знака на Никольской в честь мундиаля уже набирает популярность в Сети. В комментариях к посту москвичи активно размещают свои предложения: например, главный трофей чемпионата — Кубок Мира, золотой мяч, Волк-забивака. Еще один популярный вариант — памятник голкиперу Игорю Акинфееву.
Весь этот месяц Никольская улица — главное место встречи болельщиков. Ежедневно там собираются тысячи человек. В толпе пестреют флаги разных стран, играет национальная музыка. И повсюду царит особая атмосфера. Дух дружбы и всеобщей любви к футболу.
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Комментарии  Ещё 30 источников 
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