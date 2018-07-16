На Никольской улице может появиться знак в честь ЧМ-2018

Также в своем личном блоге мэр поддержал идею сохранить в столице память о домашнем чемпионате.

Идея с установкой памятного знака на Никольской в честь мундиаля уже набирает популярность в Сети. В комментариях к посту москвичи активно размещают свои предложения: например, главный трофей чемпионата — Кубок Мира, золотой мяч, Волк-забивака. Еще один популярный вариант — памятник голкиперу Игорю Акинфееву

Весь этот месяц Никольская улица — главное место встречи болельщиков. Ежедневно там собираются тысячи человек. В толпе пестреют флаги разных стран, играет национальная музыка. И повсюду царит особая атмосфера. Дух дружбы и всеобщей любви к футболу.