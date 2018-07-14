Ещё
…ГУПы и МУПы ликвидируют на Ставрополье?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

…ГУПы и МУПы ликвидируют на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Что придёт на смену государственным и муниципальным унитарным предприятиям?
«Это федеральная инициатива — избавиться от ГУПов и МУПов, — комментирует пресс-секретарь министерства имущественных отношений Ставрополья Юлия Личковаха. — Это делают для того, чтобы при банкротстве их долги нельзя было списать. Впрочем, у нас в крае не так много убыточных унитарных предприятий. Сейчас в Ставропольском крае работают около 40 ГУПов. Их организовали в трёх сферах — ЖКХ, здравоохранении и дорожном хозяйстве. К примеру, медицинские унитарные предприятия обеспечивают население льготными лекарствами. Что касается будущего этих организаций, их могут приватизировать либо преобразовать в государственные бюджетные учреждения. В отличие от ГУПов, такие предприятия обязаны самостоятельно зарабатывать, но получают при этом господдержку».
АиФ Ставрополье: последние новости
Полицейские разыскивают 32-летнюю уроженку Георгиевского округа Приют для африканеров. Потомки белых колонистов бегут из ЮАР в Россию Актёр Станислав Садальский перенёс операцию во Владикавказе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой147
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой153
Деньги в российских банках оказались под угрозой13
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение