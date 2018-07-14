…ГУПы и МУПы ликвидируют на Ставрополье? 

Что придёт на смену государственным и муниципальным унитарным предприятиям?
«Это федеральная инициатива — избавиться от ГУПов и МУПов, — комментирует пресс-секретарь министерства имущественных отношений Ставрополья Юлия Личковаха. — Это делают для того, чтобы при банкротстве их долги нельзя было списать. Впрочем, у нас в крае не так много убыточных унитарных предприятий. Сейчас в Ставропольском крае работают около 40 ГУПов. Их организовали в трёх сферах — ЖКХ, здравоохранении и дорожном хозяйстве. К примеру, медицинские унитарные предприятия обеспечивают население льготными лекарствами. Что касается будущего этих организаций, их могут приватизировать либо преобразовать в государственные бюджетные учреждения. В отличие от ГУПов, такие предприятия обязаны самостоятельно зарабатывать, но получают при этом господдержку».