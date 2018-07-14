Полицейские на лошадях как маяк для фанатов

Маяк освещает беспорядки

По сравнению с обычными полицейскими и сотрудниками служб безопасности полицейские на лошадях выглядят… ленивыми, они просто наблюдают за толпой, смеются и фотографируются с фанатами. Но это только на первый взгляд. Журналистам, рассказывающим о футболе, представилась возможность узнать о роли конной полиции, а также о самих животных.

Гуляя от станции метро «Спортивная» до «Лужников», можно встретить полицейских на лошадях, стоящих у ограждения, созданного для безопасности болельщиков. Я пришел на стадион, когда игра еще не началась, а болельщиков было не так много, поэтому смог пообщаться с одним из стражей порядка — Дмитрием.

По случаю ЧМ-2018 на матчи был созван весь московский полицейский батальон (более 250 человек, у каждого своя лошадь). Вокруг стадиона, так же как и у метро, можно увидеть полицейских на лошадях. Если толпа людей со стадиона ведет себя мирно, то полицейским не нужно принимать меры, а вот если наоборот, то…

Благодаря тому, что эти стражи порядка сидят высоко, они выполняют три основные функции: 1) обнаружить проблему и указать на ее решение своим коллегам; 2) попасть в такие места, куда не может проехать машина; 3) как маяк указывать фанатам правильное направление, чтобы в случае возникновения неблагоприятных ситуаций те всегда могли найти полицию.

Чтобы стать таким полицейским, нужно получить специальную подготовку. По словам Дмитрия, большинство его коллег научились верховой езде в 9-10 лет. В специальном подразделении их обучили управлять лошадьми в тесном пространстве и в случае беспорядков с высоты лошади подавлять объект беспокойства.

Очевидно, что обычные лошади не отвечают требованиям безопасности, поэтому у полиции в России выработана своя программа по набору этих красивых животных, их обучению и уходу за ними.

Обучить лошадь сложнее, чем полицейского

Лошадей, которых используют полицейские, выводят на протяжении многих поколений, стремясь вырастить идеальных скакунов. Полицейские кони — это самцы в самом рассвете сил.

Полицейские лошади не просто едят траву, как их сородичи. Их кормят три раза в день, в рацион входит 7 кг овса и 9 кг сена с добавлением соли и минеральных камней. Помимо этого, ветеринары ежедневно проверяют физическое состояние животных (измеряют артериальное давление, отслеживают сердечно-сосудистые заболевания). Только здоровые лошади смогут выйти на службу.

В пригороде Москвы есть целая ферма, где выращивают и обучают лошадей. По ночам лошади отдыхают в конюшнях, в которых зимой работает система обогрева, а днем лошади тренируются.

Обучать лошадей сложно. Дмитрий показал мне видеозапись с уроком. Там лошадь должна бежать за движущейся мишенью (воздушным шариком) и догнать ее.

Самым сложным испытанием считается выявление реакции на взрыв. Дрессировщик бросает петарды примерно в трех метрах перед животным, лошадь должна оставаться спокойной, не пугаться и не волноваться. Если животное не сможет сохранять спокойствие, оно создаст еще больший беспорядок.

Меня особенно впечатлила тренировка, когда лошади должны заблокировать объект. Полицейская лошадь должна среагировать мгновенно, правильно развернуться и не упасть. Процесс подготовки лошади суров и труден по сравнению с практикой верховой езды.

Полицейские лошади вынуждены пожертвовать определенными привычками и повадками, присущими всем скакунам. Увидев, что я обхожу лошадь спереди, опасаясь, что та ударит меня копытами, Дмитрий сказал мне не бояться, ведь лошадь обучена подавлять инстинкты, пока дело не дойдет до самообороны.

Летом лошадей стригут, чтобы они не так потели. Они выглядят не так красиво, как с роскошной гривой зимой.

Процесс тренировки полицейских лошадей кропотлив, дрессировщик-профессионал понимает это как никто другой. Дмитрий рассказал, что его друг две недели ходил на занятия к лошади, чтобы та привыкла, к сожалению, его любимую лошадь сбила машина.

Вклад граждан и сотрудников по обеспечению безопасности России на ЧМ-2018 отнюдь не маленький.