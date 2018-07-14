Патриарх хочет детально разобраться в деле об останках царской семьи

"Патриарх хочет добиться правды, он человек, любящий детально во всем разобраться. У него был список из десяти вопросов, которые он задавал экспертам", — сказал Волков журналистам.

Он повторил, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется. «Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет все равно на Соборе», — продолжил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

По его словам, в РПЦ нет разномыслия, когда «патриарх считает так, а другие иначе». Священноначалие Церкви хочет, чтобы ее позиция не была подверженной никаким политическим движениям, заключил Волков.