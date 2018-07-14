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Патриарх хочет детально разобраться в деле об останках царской семьи
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Патриарх хочет детально разобраться в деле об останках царской семьи 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви хочет лично добиться правды в вопросе признания царских останков, сообщил в субботу глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.
"Патриарх хочет добиться правды, он человек, любящий детально во всем разобраться. У него был список из десяти вопросов, которые он задавал экспертам", — сказал Волков журналистам.
Он повторил, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется. «Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет все равно на Соборе», — продолжил пресс-секретарь патриарха Кирилла.
По его словам, в РПЦ нет разномыслия, когда «патриарх считает так, а другие иначе». Священноначалие Церкви хочет, чтобы ее позиция не была подверженной никаким политическим движениям, заключил Волков.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
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