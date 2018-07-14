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В Швейцарии расшифровали текст древнего папируса
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В Швейцарии расшифровали текст древнего папируса 

Национальный Туристический Союз 6 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Швейцарские ученые смогли прочитать письменный артефакт, написанный более 2 тысяч лет назад, сообщает ТАСС об информации издании Neue Zurcher Zeitung.
Как установили эксперты благодаря специальным технологиям, папирус состоит из нескольких слоев и имеет текст на обеих сторонах. Изучив папирус, специалисты смогли сделать вывод о его принадлежности к временами поздней Античности. По их предположению, медицинский текст может быть написан пером древнеримского медика Галена.
Открытие сенсационно своим содержанием, обычно большинство найденных артефактов — это официальные документы, а в данном случае сотрудникам Базельского университета удалось расшифровать литературный текст.
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